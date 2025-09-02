POD PREPROGO: V megli ne ločimo resnice od laži

Koliko smo zahodnjaki rasisti in koliko to vpliva na dvojna merila do vojne v Ukrajini in genocida v Palestini? Neki uporabnik je na družbenih omrežjih objavil fotografijo štirih vojakov, ena je bila vojakinja, z naperjenim orožjem proti dekletu, ki je zavezanih oči klečala pred njimi. »Ruski vojaki zajeli Ukrajinko,« je pripisal. Pod objavo se je nabralo 200.000 ogorčenih komentarjev. Kasneje je pojasnil, da so vojaki na sliki Izraelci z oznakami IDF na uniformah, ponižana žrtev pa mlada Palestinka. Spletni komentatorji so mrknili. Nobenega ogorčenja, nobene obsodbe, le nekaj nerganja zaradi potegavščine.V tem medijskem okolju izraelski negacionizem s podporo krščansko-sionističnih petokolonašev za struplja javni diskurz in ga ovija v meglo, kjer nismo več sposobni razlikovati med dobrim in zlom. V megli se brišejo obrisi naše človeškosti. Prodorna raziskovalka holokavsta in korenin nacizma Hannah Arendt je zapisala: »Vsa dejstva se dajo spremeniti in vse laži se lahko prikažejo kot resnica. Resničnost je postala skupek nenehno spreminjajočih se dogodkov in sloganov, v katerih je lahko danes nekaj resnično, jutri pa lažno. [...] Človek se ne srečuje toliko z indoktrinacijo kot z nezmožnostjo ali nepripravljenostjo razlikovati med dejstvi in lažmi.« Konkreten primer. 20-letna Palestinka je od podhranjenosti umrla v Pisi, tako kot na stotine otrok in odraslih v Gazi. Toda tisti so le številke, nimajo imena, ne vidimo obrazov, zato ne vznemirjajo zahodne javnosti. Smrt dekleta v Pisi pa bi lahko imela hude posledice za odnos italijanske javnosti do Izraela in do vlade Giorgie Meloni, ki ga podpira. Spomnimo se, kako je leta 2015 slika trupelca 3-letnega Alana Kurdija v Nemčiji prevesila dotlej do migrantov indiferentno javnost in prisilila Angelo Merkel v humanitarni preobrat.Zato se je takoj oglasila izraelska vlada, češ da je 20-letnica v Pisi imela levkemijo. Nič ne de, da so zdravniki s tamponom zanikali bolezen in potrdili smrt zaradi podhranjenosti. Namen laži ni preglasiti resnico, ampak, kot je uvidela Hannah Arendt, ustvariti tolikšno medijsko kakofonijo, da površno informiran človek ni več sposoben razlikovati, kaj je res in kaj ni. Posledica je resignacija. In dobro vemo, da je holokavstvu botrovala pasivnost večine Nemcev, ki se niso uprli zločinom manjšine nacistov.Palestinski akademik Edward Said je razlagal, da izraelska kolonialna dominacija nad Palestino sloni na dveh temeljih: nedosegljivi vojaški premoči (s podporo ZDA in EU) in propagandi. Hebrejščina ima poseben termin hasbara, ki ga lahko prevedemo kot razlaga, pojasnilo. Vendar pomeni veliko več. Namenjen je indoktrinaciji, usmerjanju javnega mnenja v svetu, kar je vitalna potreba za Izrael, da ne bi izgubil podpore zahodnih vlad. Izraelski zgodovinar Ilan Pappè in novinar Gideon Levi sta prav tako osvetlila, kako lažna naracija anestetizira izraelsko javnost, da že 80 let brez občutka krivde sprejema okupacijo, apartheid, deportacije in pokole palestinskega naroda, obenem pa zavaja in slepi mednarodno javnost. Ko nič drugega ne zaleže, pa kritiko na Izrael pokoplje očitek antisemitizma, ki ne dopušča replike. Rasistični režim v Južni Afriki se je zrušil, ko sta mu pod težo večdesetletnega bojkota in pritiska javnosti vladi ZDA in Velike Britanije odrekli podporo. Izrael noče tvegati iste usode. Zato se je že dolgo pred 7. oktobrom spravil na palestinske novinarje, s hladnokrvnim umorom svetovno znane Širin Abu Akleh in drugih na Zahodnem bregu. Po agresiji na Gazo so preprečili vstop tujim dopisnikom, palestinske novinarje pa sistematično pobijali. Ponedeljkov namerni pokol petih novinarjev je le zadnji, s katerimi skušajo prikriti svoje zločine.A danes jih ni mogoče več prikriti. Genocid je tako sistematičen in grozljiv, da je svetu pred očmi. Zato je izraelska vlada od Donalda Trumpa najela deset islamofobnih influencerjev, da bi zanikali množično stradanje in pokole civilistov v vrstah za hrano. Vsi vemo, da gre za laži in propagando, toda namen ni preglasiti resnico. Namen je vreči še en kamen v kalno vodo, da ne bo več mogoče ločiti, kdo je krvnik in kdo žrtev. Da bo mednarodna javnost zmedena, naveličana in otopela. Da bo Izrael do konca izpeljal svoj že skoraj stoletni kolonialni sen etničnega čiščenja celotne Palestine.