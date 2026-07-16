PODNEBJE: V Trstu se kuhamo, vedno slabše bo

Vročinski valovi ubijajo, zaradi človekovega brezobzirnega ravnanja in vpliva na podnebje se bodo ti ponavljali pogosteje in bolj nasilno. Pa naj poskusijo politiki demantirati 99,9 % znanstvenikov.Urbano zelenje je pomembno orodje za ublažitev posledic segrevanja, raziskave o učinkovitosti dreves so jasne. V Trstu pa je napočil čas, da razmislimo o tem, kako naj zgleda človeku prijaznejše mesto. Človeku, in ne avtomobilu.To, da so v Trstu drevesa pomembna, parkirišča pa pomembnejša, je dejstvo. Tega se zaveda trenutna mestna vlada, kot je jasno povedal odbornik Michele Babuder, ki vsaj zagovarja potrebo po zelenju. Vodja občinskega oddelka za javno zelenje Francesco Panepinto je na javnem srečanju izpostavil, da je možnih še veliko posaditev. Z dovolj volje in resursov.Seveda ne manjka le volje, problem dobave dreves, ki lahko ob posaditvi že nudijo nekaj sence, ni le pred očmi izvedencev. Pa vendar. Ko sem slišal, da bi lahko razmislili o pozelenitvi Ulice svetega Frančiška, sem skoraj skočil s stola. V tej ulici sem delal eno leto, dobro jo pozna še marsikatera Tržačanka oziroma Tržačan. Ulica ni človeku prijazna. Pločniki so ozki, večinoma pod zakonsko dovoljenimi merami. Pešcona v Ulici sv. Frančiška bi potencialno ustvarila zeleni koridor v predelu mesta, kjer dreves na ulicah ni. Seveda obstaja bližnji Ljudski vrt, a eno je park, drugo je pozelenela ulica. Drugih krajev, ki si v okolici zaslužijo radikalno polepšanje, tudi ne manjka. Mislim na Trg Giotti in nešteto drugih betonskih puščav, a tudi na Ulico Donizetti, zaradi katere sem se sploh začel zanimati za urbanizem. Mestna vlada jo je pred desetletjem zaprla za promet, odtlej pa je ostala takšna, kot je bila na dan zaprtja. Brez avtov je lepa, če bi uredili pešcono s klopmi, drevesi in inštalacijami za hlajenje, bi postala ena najlepših ulic v Trstu. Tri leta sem živel na Dunaju, kjer je mestna vlada kar se tega tiče ambiciozna. Seveda bi lahko bila ambicioznejša, v primerjavi s Trstom pa je Dunaj neprimerljivo bolj napreden. Pozelenitve fasad, pozelenitve čakalnic za javni prevoz, pipe z vodo nekaj sto metrov ena od druge, nova drevesa, odstranjevanje asfalta: o vsem tem ne smemo le sanjati - oziroma to občudovati drugje -, vse to potrebujemo. V Trstu se v teh tednih kuhamo in vedno slabše bo.