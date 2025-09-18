POMISLEKI: Bo tudi Vučić končal kot Milošević?

Se Novak Đoković res seli v Atene, so se spraševali mediji na zahodu, ko se je Srbija te dni še enkrat zatresla v še enem valu nemirov. Vsak dan, teden za tednom se trese. Vsakokrat so žandarji bolj nasilni, zadnje čase ob organih prisile nastopajo tudi maskirani razbojniki, ki razbijajo in s palicami pretepajo študente.

Novak Đoković, teniški igralec, idol med Srbi, strašno ponosen športnik, ki je med lansko olimpijado v Parizu razglašal, da mu zastopati domovino v Parizu pomeni več kot zmaga na katerem koli velikem turnirju, se je lansko jesen, po padlem nadstrešku na železniški postaji v Novem Sadu, zavedel, kaj se v njegovi domovini v resnici dogaja. Podprl je študente, še posebej potem, ko je bila v nemirih huje ranjena študentka. Na košarkarsko tekmo je teniški šampion prišel v majici, na kateri je pisalo Študenti so prvaki.

Režimu Aleksandra Vučića, ki ga je imel prej za svojega zastavonošo, se je Đoković posebej zameril, ko je na spletu objavil, da globoko verjame v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti, pomembno je, da se njihovi glasovi slišijo. Srbija ima ogromen potencial, njena izobražena mladina pa je največja moč. Vsi potrebujemo razumevanje in spoštovanje, je zapisal teniški šampion, takrat pa se je vsulo po njem z vseh strani, počutil se je ogroženega.

O Đokoviću zdaj pišejo, da je svoja otroka že vpisal v šolo za tujce v Atenah, dobil bo menda zlati vizum, takega v Atenah dajejo premožnim tujcem, ki vložijo v grško gospodarstvo večje vsote denarja. Znano je, da se je dvakrat srečal z grškim premierjem Kyriakosom Mitsotakisom.

Ko se je oglasil že skoraj upokojeni teniški igralec, ki je bil dolga leta prvi na svetu in je privabljal pred ekrane milijone gledalcev, se je evropska javnost spet malo bolj zganila ob poročilih iz srbskih mest. Prej je namreč že kar malo otopela ob novicah o pretepih študentov iz Beograda.

Povsod po Srbiji, v vsakem malo večjem mestu, žandarji mlatijo študente in vse ljudi, ki študente podpirajo, takih pa je zmeraj več. Med podporniki so v večini intelektualci, veliko je upokojenih izobražencev, ki jih režimske grožnje ne ganejo, saj nimajo kaj izgubiti.

V središču prestolnice medtem že dolge mesece kampirajo režimski funkcionarji in njihovi podrepniki, zasedli so najbolj urejene središčne dele mesta, delajo se, da branijo ustavo, red in mir. Na spletnih medijih, ki jih je še mogoče videti kjerkoli po svetu, je videti, kako grobi so Vučićevi žandarji, ko se lotijo študentov.

Razmere so vse bolj podobne tistim, ki jih je svet od daleč opazoval, ko je v Beogradu vladal prejšnji »vožd«, zdaj že rajnki Slobodan Milošević, tisti, ki je največ prispeval, da se je podrla nekdanja Jugoslavija. Zna pa biti Vučić celo bolj spreten in zvit, kakor je bil predhodnik iz ne tako daljne preteklosti. Evropo, ki medtem išče samo sebe in se ne utegne poglobiti v noben problem, še v svoje ne, zadnje čase pri Srbiji najbolj moti, ker se Vučić brati z drugo stranjo, nič mu ni do Stare celine, od katere načelno pričakuje sprejem v članstvo, vabilo h konkretnemu sodelovanju.

Srbski predsednik, preganjalec študentov in njihovih podpornikov, se je zadnje čase udeležil velikih vojaških parad v Moskvi in pred nedavnim tudi v Pekingu. Na evropske povezave se požvižga, zviška gleda na bruseljske vrhove, o evropskih poslancih, ki sta podprla uporne študente, je rekel, da sta navadna drhal. Prav nič prijazen tudi ni do evropske komisarke za širitev Evropske unije Marte Kos. Srbsko diplomacijo zelo moti, ker Bruselj od Beograda terja izpolnjevanje zavez, ki jih ima vsaka kandidatka za članstvo, torej tudi Srbija. Tudi blejskega foruma, na katerem vsakega septembra evropski politiki in diplomati razpravljajo o mednarodnih razmerah, se Vučić ni udeležil. V izjavah pred kamerami se je norčeval, da ne bo zapravljal časa za tako nepomembne dogodke in razprave, ki nikamor ne peljejo. Slovenska diplomacija je šele po teh nesramnih, neotesanih izjavah objavila, da srbski predsednik sploh ni bil povabljen na blejski forum.

Srbijo in Aleksandra Vučića pa je rahlo pretreslo, ko je kosovski premier Albin Kurti napovedal skupno vojaško enoto Kosova in Albanije. Tudi skupne nakupe orožja, skupno formiranje kadrov, izobraževanje častnikov na najboljših tujih vojaških akademijah. Beograd ima take načrte za neposredno grožnjo Srbiji.