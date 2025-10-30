POMISLEKI: Trump zmaguje tudi v Argentini

Odkar zdrava pamet ugotavlja, da ji pravzaprav ni prostora na tem svetu, se ta svet prilagaja tistim, ki so zdravo pamet stisnili ob zid. Tako se dogaja marsikje, skoraj povsod pravzaprav. Tudi pri nas v Butalah, v Dolini šentflorjanski ni dosti drugače.

Ta teden se je zgodilo, da je zakone političnega ravnotežja in tudi naravne zakone v Latinski Ameriki premagal argentinski rokohitrc, televizijski predavatelj ekonomije, poznavalec in učitelj tantričnega seksa Javier Milei. Ko so mu analitiki napovedovali polom in morda celo odhod s prizorišča, je presenetil z zmago na volitvah, že v naslednji sapi pa z napovedjo, da se zdaj prav zares začenja nova doba. Čas je napočil za temeljite reforme, oznanja.

Kako utegne zdaj reagirati že skoraj izgnana zdrava pamet, še ni jasno. Še posebej, ker se svet nagiba na drugo stran, tolikanj opevani zdravi pameti pa kaže hrbet. Obeta si, da bo laže voziti z norostjo, pretiravanji in puhlicami kar tako, kakor pa s pretehtanimi idejami.

Po bolečem polomu njegovih privržencev na nedavnih lokalnih volitvah v prestolnici skoraj ni bilo poznavalca argentinskih razmer, ki ne bi pritrdil opoziciji, ko je z gromkim glasom napovedovala vrnitev h koritu. Prepričana je bila, da so Argentinci čez noč pozabili, kaj se jim je dogajalo, ko so vladali taki in drugačni peronistični veljaki. Eni so se razglašali skoraj za levičarje, čeravno se starejši in bolj izkušeni še dobro spomnijo, da je bil Peron v resnici fašist, ki je za dober denar iz Rima sprejemal lepe denarce, da je sprejel, nastanil, zaposlil in podprl pobegle naciste in fašiste, pa njihove podrepnike kolaborante od vsepovsod. Tako si je podaljšal vek na oblasti za nekaj let. Drugi del peronistov, ki so vladali desetletja, se ima za več kot pametno kasto, prepričani so, da je njihova oblast dana ob boga.

Ker večina Argentincev ni več verjela, da so bili peronisti dani od boga, je pred dvema letoma lahko zmagal rogovilež z motorno žago v rokah, štirimi kloniranimi psi, narejenimi iz celic poginulega opevanega psa, ki je prej spremljal moža z žago. Lastno sestro je postavil za glavno svetovalko in vodjo predsedniškega kabineta. Oba sta migrantska otroka, menda potomca italijanskega očeta in hrvaške matere, oba spretna, dovolj zvita, da sta se znala doslej izogniti vsem zankam, ki sta si jih sama zategnila okrog vratu. Kriptovalute, ki sta si jih izmislila, so bile polom in goljufija, pa jima to ni škodilo. Še marsikateri potezi je slabo kazalo, pa na koncu dobro izšlo. Njuni politiki pravijo analitiki na kratko ultra liberalizem ali ultra kapitalizem.

Kaj vse je lahko vplivalo na dejstvo, da je Javier Milei kljub vsem spodrsljajem v nedeljo vendarle zmagal na vmesnih parlamentarnih volitvah, bodo analitiki še ugotavljali. V največji, najbolj gosto naseljeni, najbogatejši provinci, multimilijonskem Buenos Airesu, so opozicijski peronisti še septembra zmagali za trinajst odstotkov, konec oktobra so jo dobili po grbi.

Vmesne volitve v Argentini, ki je po površini skoraj desetkrat večja od Italije, pomenijo pomemben trenutek v doseganju političnega ravnotežja. Milei je pred dvema letoma močno zmagal na predsedniških volitvah, v parlamentu pa je bil skoraj gol in bos. Svoje prave in dobro organizirane stranke ni imel, izmislil si je stranko Svoboda gre naprej, v 257 članski poslanski zbornici je imel vsega skupaj 37 svojih ljudi, v 72 članskem senatu samo šest svojih senatorjev. In vendar je z blokiranjem zakonov narekoval ritem reform, ki sicer niso bile ravno reforme, ampak zategovanje pasu. Zmanjšal je inflacijo, uravnotežil državno blagajno, pri tem se je obnašal podobno kot leta prej, ko je svoje ekonomske teorije predaval po televiziji.

Analitiki se sprašujejo, ali je na izid nedeljskih vmesnih volitev, ki so Mileiu prinesle 101 poslanca in 20 senatorjev, morda vendarle vplival ameriški predsednik Donald Trump. Mileijev idol in mnenjski voditelj je Argentini obljubil dvajset milijard dolarjev pomoči. Samo en pogoj je postavil - Milei mora zmagati. Trump je tudi direktno odkupil argentinske pese v vrednosti milijarde dolarjev.

Trump in Milei slavita zmago. Trump pravi, da je z Mileijevo zmago veliko zaslužil in nič zapravil, Milei pa, da se začenja nova doba. Reforme bodo zajele vse argentinsko gospodarstvo, pravi. Spremembe bodo temeljite, prav nič ne bo, kakor je bilo doslej.