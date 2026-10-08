POMISLEKI: Trumpova velika bitka za Brazilijo

Mrzel veter je zapihal po amazonskih pragozdovih in atlantskih plažah, ko so v nedeljo zvečer objavili izide prvega kroga predsedniških volitev. Napovedi agencij za raziskavo javnega mnenja, ki so napovedale prednost za predsednika Lulo, se niso uresničile. V drugi krog tri tedne po prvem se bo s prvega mesta zagnal mladi politik, glasnik skrajne desnice Flavio Bolsonaro. Predstavnik nove bogataške elite, nove evangeličanske verske večine, ki je vezana na severnoameriške evangeličane, nove Brazilije, kakor si jo je zamislil ameriški milijarder Donald Trump. V prvem krogu so bili poraženi reveži, pa naprednjaki, tudi katoliki, ki so se v brazilski vojni za oblast večinsko opredeljevali za Luiza Inácia Lulo Da Silvo.

Flavio Bolsonaro razen priimka ne premore veliko politične moči. Priimek pa je očitno dovolj, da je potegnil za seboj povzpetnike, tiste, ki upajo, da bodo lahko požigali amazonski gozd in si zagotovili bogastvo. Bolsonaro je priimek, ki v teh časih zagotavlja podporo Donalda Trumpa, ta pa je veliko storil za klan Bolsonaro že v volilni kampanji, ko je obračunaval z brazilsko vlado kot »svinja z mehom«. Braziliji je naložil najvišje carine med vsemi na svetu, kar 50-odstotne, tik pred volitvami je dodal še 25-odstotne carine na tiste pridelke in proizvode, ki so Brazilcem bolj zanimivi.

Za pretežno neuke povzpetnike je bilo to dovolj, da so se odrekli Lulovi retoriki z levega populističnega spektra. Ni jim mar, da ZDA pravzaprav niso zelo pomembne v brazilski zunanji trgovini, prva partnerica je že dolga leta Kitajska. Brazilija je pomembna članica skupine BRICS, ki se na sceni pojavlja kot v prihodnje morda Trumpu in njegovim grozeča sila, saj povezuje Kitajce, Indijce, Ruse in Brazilce, se pravi velik del svetovnega prebivalstva. Brazilija z 212 milijoni, morda tudi nekaj več prebivalci, je za ZDA pomembna, največja je v Južni Ameriki, najbolj naseljena in najbolj razvita. Velik del njenih 8,5 milijona kvadratnih kilometrov so pragozdovi, ki so pljuča zemeljske oble.

V Latinski Ameriki se v vseh pomembnih državah veter obrača na skrajno desnico, samo še Brazilija manjka Donaldu Trumpu do dosege cilja. Če bo z Bolsonarom mlajšem dobil še Brazilijo, bo jug zahodne poloble res washingtonsko notranje dvorišče. Monroeva doktrina, stara dve stoletji, je prvotno pomenila, da vsa Amerika pripada Američanom, državljanom ameriških držav, severnih ali pa južnih. Že v preteklih obdobjih so jo posodobili, da pripada ZDA. Zdaj je definicija še malo bolj zožena, Amerika naj pripada Trumpu.

Če bi v Braziliji 25. oktobra zmagal Flavio Bolsonaro, bi bilo na zahodni polobli marsikaj drugače. Falanga skrajno desnih režimov bi postala velikanska. Volitve v kar sedmih velikih in pomembnih državah zadnja leta so začenši z Mileijem v Argentini prinesle desne ali skrajno desne režime, poleg tega je Trump z udarom odstranil venezuelski čavizem.

Do drugega kroga manjkajo še skoraj trije tedni, marsikaj se še lahko zgodi. 80-letni Luiz Inácio Lula da Silva ima za seboj že tri mandate, marsikaj mu je uspelo urediti in popraviti v prvih dveh, v prvem desetletju tega tisočletja. V tretjem, ki se prav zdaj končuje, mu je marsikaj šlo tudi narobe, pretežno zaradi mednarodnih razmer in stanja v Latinski Ameriki, nekaj tudi zato, ker se je Lula malo postaral, z njim tudi njegovi sopotniki. Stanje duha v Braziliji je drugačno kot v začetku stoletja, tudi favele v Rio de Janeiru niso več tako blizu Lulovemu levičarstvu, kot so bile nekoč.

V prvem krogu so brazilski desničarji zmagali v enajstih od trinajstih držav, posebej pomenljivo je, da imajo popoln nadzor v dveh najbolj pomembnih, São Paulo in Minas Gerais. Vsakokrat posebej velja spomniti, da je São Paulo gospodarsko močnejši od vseh južnoameriških držav, tudi od Peruja in Argentine.

Luiz Inácio Lula da Silva se nadeja, da mu bo uspelo v treh tednih prepričati volilno telo, kako pomembno je delo v korist vseh državljanov, kakor nevarno je voliti sekanje in sežiganje amazonskih gozdov. Analitiki v njegov optimizem zaenkrat ne verjamejo.

Najbolj navdušen po prvem krogu je bil boter klana Bolsonaro Donald Trump, ki ve, da bo po morebitni zmagi skrajne desnice nemudoma prišel na svobodo njegov prijatelj Jair Bolsonaro, zaprt zaradi poskusa državnega udara in poskusa umora Lule.