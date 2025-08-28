POMISLEKI: Zdravniki nočejo več delati kot sužnji

V afriški Angoli je te dni završalo. Uprli so se kubanski zdravniki, ki tam delajo kot tako imenovani internacionalisti. Za ugled domovine skrbijo in za zdravje ljudi v Angoli. Veliko prispevajo k stanju zdravja in tudi duha, zdaj pa jih je doletelo, da ne morejo dvigniti svoje plače, samo nekakšne kartice imajo, z njimi lahko kupijo hrano in najnujnejše potrebščine, ne morejo pa poskrbeti za svojce v domovini, kjer je karkoli vrednega mogoče kupiti samo z dolarji.

Kubanski zdravniki so povečini vrhunski strokovnjaki. Izoblikovali so jih v sistemu »družinskih zdravnikov«, ta je poskrbel za visoko raven zdravstva na otoku in marsikje drugod v Karibih in v Latinski Ameriki. Pred pol stoletja, ko je šlo Kubi veliko bolje kot zdaj, saj je za priliv deviz skrbela Sovjetska zveza, za trdnost odnosov z Moskvo pa so delali kubanski vojaki v Angoli, so po vsej Kubi zgradili hišice, namenjene mladim zdravnikom, ki so bili zadolženi za dobro zdravje ljudi v vsaki mestni četrti in vsaki vasi.

Potem so Rusi po padcu berlinskega zidu odšli, zdravnike so razposlali po svetu, poskrbeli so za dobro ime svoje stroke in svoje domovine. Spoštovani so v marsikateri afriški in latinskoameriški državi. Ta trenutek jih je na delu v tujini menda vsaj petdeset tisoč, za priliv deviz skrbijo, zase pa ne zmorejo več.

Angola že dolga leta za vsakega zdravnika s Kube vsak mesec izplača Havani po 3500 dolarjev. Zdravniki od tega dobijo od 700 do 900 dolarjev, mlajši manj, starejši in bolje izurjeni več. Denar od angolske države prejema kubanska Antilska banka, ki ji pravijo Antex, sodi pa k posebej skrivnostni strukturi kubanske države, ki ji pravijo GAESA.

GAESA je nekaj, na kar tudi sedanji predsednik Kube ne more vplivati, saj je visoko nad njim. Sodi k vojaškim strukturam, ki obvladujejo skoraj vse na otoku, tudi turizem, uvoz in izvoz, denarne tokove, v njeni lasti so banke. Za tako strukturo je poskrbel mlajši od bratov Castro, Raúl, ki je ves čas po revoluciji leta 1959 vodil vojsko, bil je drugi človek v partiji, državi, vladi in vsem drugem. Danes 94-letni Raúl še vedno odloča, tudi v javnosti še nastopa, vodi vse najpomembnejše mednarodne pogovore.

Izjemno sposoben organizator je Raúl Castro, starejšemu bratu Fidelu ni bilo treba skrbeti za vsakdanje stvari. Sedanji predsednik Miguel Díaz-Canel, ki ga je imenoval Raúl, pa se ne zmore vmešavati v zadeve, ki so v domeni konglomerata GAESA.To zdaj plačujejo zdravniki, ki delajo v Angoli. Banka Antex (Corporación Antillana Exportadora) jim je sporočila, da nima deviz, s katerimi bi izplačala zdravniške plače, za nujnejše izdatke države mora poskrbeti, zdravniki bodo že potrpeli.

V Luandi je vsak zdravnik ta mesec dobil samo 200 dolarjev, pa še to v lokalni valuti. Pred meseci so menda celo dobivali samo po 100 dolarjev, prav ničesar niso mogli pošiljati družinam na Kubo. Kubanska banka Antex sicer v Angoli obvladuje ceste in letališča, pa tudi potovalne agencije.

Prvič je med zdravniki v Luandi zares zavrelo, čeravno so imeli v Havani težave tudi tedaj, ko je Jair Bolsonaro leta 2018 prekinil pogodbo s Kubo in zdravnikom ni več plačeval dela. Takrat so zdravniki prvič javno spregovorili o tem, koliko dobijo, koliko pa zanje plačuje Brazilija. Zdaj, ko vlada Luis Inácio Lula, so spet plačani, jih je pa nekaj manj kot prej, manj kot 3000.

Triindvajset držav, povečini latinskoameriških in karibskih, priznava kubanske zdravniške diplome in s tem sodeluje v kubanskem sistemu »Več zdravnikov«. Njihova plačila za Havano pomenijo največji devizni dohodek, v obdobjih, ko ni turistov, so največkrat tudi edini vir deviz za državo, ki hira, nima elektrike, bencina, marsikdaj tudi hrane ne.

Havanski časnik Trabajadores je objavil, da je do leta 2014, ko je v program »Več zdravnikov« vstopila Brazilija, v internacionalističnih programih v pol stoletja sodelovalo več kot 836 tisoč zdravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih je Kuba posojala vsega 167 državam. Z vstopom Brazilije, ki je plačevala več od drugih, je 50 tisoč zdravnikov letno prispevalo v državno blagajno več kot osem milijard dolarjev, skoraj dve tretjini vseh deviznih dohodkov.

Zdravniki so vir denarja za vso državo, zato ni čudno, da so iz Angole sporočili, kako nočejo več biti moderni sužnji.