ŠPORT: Narodnost in državljanstvo

Že res, da je prosto gibanje oz. možnost prebivanja, dela in študija evropskih državljanov kjerkoli v EU eden izmed temeljev Evrope. V športnem svetu pa so zadeve nekoliko drugačne. V petek, 22. novembra, smo pisali o tem, kako imajo v Sloveniji posamezne športne zveze zelo različna pravila glede registracije oziroma nastopanja tujcev. Podobno je tudi v ostalih državah, tako na mladinski kot na članski ravni.

Pred dvema tednoma so se italijanski mediji razpisali o odločitvi Deželnega upravnega sodišča Lacija, ki je dokončno prepovedalo ekipi iz kraja Castel Volturno nastop v državnem košarkarskem prvenstvu do 16 let. Moštvo sestavljajo v Italiji rojeni sinovi Afričanov, ki nimajo italijanskega državljanstva. Pravilnik košarkarske zveze Fip pa predvideva, da lahko v državnem prvenstvu v vsaki ekipi nastopata največ dva tuja košarkarja.

O zakonu ius soli sicer kdaj drugič.

Podobna pravila veljajo tudi v članskih ligah. Tržiški Falconstar se je moral po lanskem napredovanju iz košarkarske C-lige gold v B-ligo odpovedati svojima slovenskima stebroma Edinu Kavgiću in današnjemu košarkarju Jadrana Timu Škerbcu. Pravilnik amaterske B-lige namreč dovoljuje nastopanje le ekipam, ki jih sestavljajo izključno košarkarji z italijanskim potnim listom. Tudi pravilnik poklicne italijanske A-lige dovoljuje klubom, da imajo v ekipi največ šest tujih košarkarjev. Košarkarska zveza se za tovrstna pravila večkrat odloča zato, da »domačim« košarkarjem omogoča več priložnosti za igranje in posledični razvoj v luči morebitnega ustvarjanja atletov za reprezentanco, na mladinski ravni pa želijo preprečiti »uvoz« najstnikov iz revnejših držav oziroma špekulacije njihovih »lakomnih« zastopnikov. Ni sicer rečeno, da na tak način res pomagajo italijanskim športnikom.

Pravila pa niso vedno enaka oziroma jasno določena. Po eni strani se bo Jadran Motomarine v primeru napredovanja v B-ligo moral odpovedati slovenskemu državljanu Timu Škerbcu. Po drugi strani pa nekdanji organizator igre makedonske izbrane vrste, ameriški košarkar Bo McCalebb, je le enkrat obiskal Makedonijo in nato takoj pridobil makedonski potni list, na katerem je zapisano, da se imenuje Borche McCalebovski. Ne da bi najbrž sploh vedel, da je Skopje prestolnica oz. poznal kako makedonsko besedo, je Makedonijo leta 2011 popeljal do zgodovinskega četrtega mesta na evropskem prvenstvu. Anthony »Tonček« Randolph pa je pomagal Slovenijo popeljati do evropskega naslova.

Če to malo za šalo, malo zares primerjamo z »afero« Borovih ritmičnih gimnastičark, je gotovo, da je lažje kupiti potni list, kot pa dokazati oz. utemeljiti razliko med pojmoma »narodnost« in »državljanstvo«.