ŠPORT PLUS: Raje Tadej in Kimi kot pa Donald in Gianni

Skoraj pol leta je minilo od zadnje torkove priloge Primorskega dnevnika Šport plus. Ta se zdaj vrača z že »preizkušenimi« vsebinami. Na drugi strani lahko preberete tedensko (zbadljivo) kolumno športnega novinarja Sergia Tavčarja, na zadnji pa intervju s še aktivnimi športniki, ki jih bo letos prispevala okrepitev Goran Čuk. V ekipi ostaja tudi Peter Verč s svojo rubriko Ta je pa dobra ... za višješolske portrete pa bo v letošnji sezoni poskrbela sodelavka Tadeja Gergolet. Kot vedno bodo v ospredju »naše« slovenske ekipe in športniki (tudi tisti, ki nastopajo v italijanskih društvih), svoj prostor pa bo seveda dobilo tudi dogajanje na mednarodni sceni.

Pred nami so meseci bolj ali manj velikih športnih dogodkov. Kateri odmevni dosežki zadnjih šestih mesecev pa niso dobili prostora v Šport plusu? Polletje, ki je za nami, je verjetno v največji meri zaznamovalo nogometno svetovno prvenstvo, ki so ga med 11. junijem in 16. julijem gostile ZDA, Mehika in Kanada. Bilo je prvo SP s kar 48 reprezentancami. Odigrane so bile 104 tekme, kar je bilo verjetno za marsikoga preveč. Zaključni boji so se začeli s tekmami šestnajstine finala, na koncu pa so se zmage povsem zasluženo veselili španski nogometaši, ki so v finalu premagali Argentince. Bilo pa SP »eksotičnih« nogometnih reprezentanc, kot so Kapverdski otoki, Katar, Panama, Curaçao, Haiti, Demokratična republika Kongo in Irak. Letošnje je bilo že tretje zaporedno SP, na katero se ni uvrstila Italija. Bilo pa je tudi SP polemik, izredno dragih vstopnic, političnega vmešavanja, zatiranja nezaželenih reprezentanc na ozemlju ZDA, »prerivanja« Donalda Trumpa in spodrsljajev predsednika Fife Giannija Infantina. Skratka, bilo je SP, ki je žal marsikoga razočaralo.

Nogomet pa ni bil edini protagonist letošnjega poletja. V ospredje je treba seveda postaviti zgodovinsko peto zmago slovenskega kolesarskega superzvezdnika Tadeja Pogačarja na francoskem Touru. »Pogi« je znova prikazal dominantno predstavo, nepozabna je bila predvsem njegova epska zmaga na Alpe d’Huezu. Po pariškem slavju je sledil naskok na zmago na španski Vuelti, ki pa se je za Pogačarja končala s hudim padcem in težkimi poškodbami. Najboljši kolesar na svetu je moral tako predčasno končati sezono. Izpustiti je moral zanj pripravljeno domače evropsko prvenstvo v Sloveniji in svetovno prvenstvo v Kanadi, kjer bi naskakoval že tretji zaporedni naslov. Prepričani smo, da bo po popolnem okrevanju Pogačar spet navduševal in zmagoval.

Ravno pred nekaj dnevi pa se je zgodil še en zgodovinski športni dogodek, ki je odmeval predvsem na Apeninskem polotoku. Šele 20-letni Kimi Antonelli se je prvič v karieri okitil z naslovom svetovnega prvaka v formuli 1. S tem je postal prvi svetovni prvak iz Italije po kar 73 letih.