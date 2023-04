SPOŠTOVANJE: Tudi za italijansko ministrstvo Narodni dom

Pisalo se je leto 2017, ko smo se na straneh Primorskega dnevnika spraševali, ali ni morda že skrajni čas, da začne tudi neslovenski del Trsta uporabljati naziv Narodni dom. Zmotilo nas je namreč, da je bilo na vabilih, s katerimi je skupina tržaških društev promovirala spominski večer za mostarskega pisatelja Predraga Matvejevića, zapisano, da bo ta potekal v Šoli za prevajalce in tolmače. O kakem drugem nazivu za stavbo v Ulici Filzi ni bilo takrat ne duha ne sluha. Ob tisti priložnosti smo zapisali, da bi tudi Univerza v Trstu lahko začela ob uradnem nazivu (Dipartimento di scienze guiridiche, del linguaggio, della traduzione e dell’interpretazione) uporabljati ime Narodni dom, toliko bolj, ker to ne vsebuje šumnikov, h-jev in drugih »nemogočih« črk. Avtorica teh vrstic je, sicer v imenu tržaškega društva Slovenski klub, ki je v veži Narodnega doma leta 2016 postavil stalno razstavo o zgodovini stavbe, isto prošnjo (neuspešno) naslovila na takratnega rektorja Maurizia Fermeglio.

Minilo je šest let, zgodila se je vsaj formalna vrnitev Narodnega doma tržaškim Slovencem, z »blagoslovom« predsednikov obeh držav Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja. In zgodilo se je, da je pred dnevi v naše uredništvo prispelo uradno vabilo, na katerem kraljuje grb Republike Italije in s katerim sta notranje ministrstvo oziroma njegova deželna direkcija za gasilce v italijanskem jeziku vabila na včerajšnji posvet o lanskih požarih na Krasu. Na njem je z velikimi črkami zapisano tudi NARODNI DOM.

Dolga desetletja so italijanski someščani stavbo v Ulici Filzi, ki je leta 1920 zgorela v zubljih fašistične nestrpnosti, nazivali »il Balcan«. Po imenu hotela Balkan, ki je v njej domoval, a najbrž ni daleč od resnice, če zapišemo, da je bilo v tej izbiri tudi kanček vzvišenosti, če že ne rasizma (Balkanci pač ...).

Danes je tudi Fabianijeva palača za italijansko notranje ministrstvo Narodni dom. Pa tudi za Občino Trst, ki je leta 2020 v Ulico Filzi postavila enega od totemov tematskih poti Triestemetro. Poimenovan je Narodni dom.

Majhni koraki?Morda res. A pomenljivi. Poimenovanje stvari, krajev, ljudi z njihovim pravim imenom (s šumniki vred) je osnova vsakega enakopravnega odnosa.