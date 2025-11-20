SVOBODA ODLOČANJA: Tvoje dostojanstvo ni moje dostojanstvo

Dostojanstvo je beseda, ki se pojavlja (in ponavlja) tako v argumentih tistih, ki si želijo, da bi v Sloveniji pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bila zakonsko urejena, in tistih, ki temu nasprotujejo. Jasno je, da se v družbi pogledi na to, kaj človeško dostojanstvo pomeni in kako zgleda, močno razlikujejo.

Za nekatere je nepredstavljivo, večkrat tudi nedopustno in nemoralno, da nekdo odloči, da noče več živeti. Pri tem nikakor ni odveč opozorilo, da razprava ne teče o tem, ali naj se to možnost zagotovi tudi ljudem brez hudih ali neozdravljivih bolezni, ki jim povzročajo neznosno trpljenje. Ne v Sloveniji - kjer bodo volivci v nedeljo ponovno odločali o tem, ali naj se pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ) zakonsko uredi - ne v Italiji, kjer kljub razsodbi ustavnega sodišča iz leta 2019 parlament še vedno ni bil sposoben (ali ni želel) sprejeti zakona o PPKŽ.

Spet za druge je nepredstavljivo, večkrat tudi nedopustno in nemoralno, da se jim odreka možnost, da bi lahko sami izbirali, če in kdaj postaviti konec neznosnim fizičnim ali duševnim mukam, ki jih doživljajo zaradi bolezni.

Tudi ob tokratnem referendumu v Sloveniji se, kot že marsikdaj prej, krešeta dva pogleda na pravice. Eden je restriktiven, saj si kot cilj zadaja omejitev neke pravice, v tem primeru odločanja o svojem telesu. Drugi cilja na širitev pravic, saj želi zagotoviti, da bi osebe, ki si želijo mirnega odhoda, lahko to dosegle, ne da bi zaradi tega bile prisiljene v neskončne birokratske in sodne bitke, kot se dogaja mnogim v Italiji, kjer pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja obstaja, a hkrati ne, saj ni zakona, ki bi jo jasno opredeljeval in urejal postopke za njeno uresničevanje.

Vsak ima pravico do svojega pogleda na to in mnoge druge zadeve. Toda od tega do vsiljevanja lastnih prepričanj in stališč drugim je velik razkorak.

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ničesar nikomur ne jemlje, še manj pa vsiljuje. Kdor si ne želi pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ker želi počakati, da se to samo izteče, bo še naprej imel pravico do tega. A te možnosti naj ne odreka drugim.

To, kar si nasprotniki svobodnega odločanja o končanju življenja predstavljajo kot dostojanstvo, ni to, kar jaz pojmujem kot dostojanstvo.