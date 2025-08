TRGOVINSKA VOJNA: Nazdravljajo tudi digitalni velikani

Skladno z napovedmi, ki so posledica groženj predsednika ZDA Donalda Trumpa, trgovinski dogovor med ZDA in EU ne vključuje digitalnega davka. Po mnenju Washingtona bi namreč ta preveč udaril po žepu tehnološke velikane, ki pa bodo zato še naprej služili v članicah unije, ne da bi ob tem plačevali davka na ustvarjen dobiček. Velike internetne multinacionalke, kot so Meta, Google, Apple, Netflix in Amazon, katerih lastniki so največji zavezniki ameriškega predsednika, sicer plačujejo davek na dodano vrednost za storitve, ki jih opravljajo v EU, za razliko od domačih podjetij pa so njihovi dobički neobdavčeni, ker pri nas nimajo sedeža. Ta diskriminatorna in nepravična praksa, ki očitno ne bo prekinjena, je še en ne dovolj poudarjen evropski fiasko. Porazov v trgovinski vojni z ZDA pa ni konec: po navedbah ameriške strani naj bi Bruselj tudi zagotovil, da ameriški tehnološki velikani ne bodo plačevali pristojbine za uporabo digitalnih omrežij, ki pa jo morajo evropska podjetja redno poravnati. Na Evropski komisiji so sicer poudarili, da o tem še razmišljajo, vendar glede na dosedanji razplet dogodkov lahko že ugibamo, ka tera stran bo zadala še en gol.