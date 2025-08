TRŽAŠKO PRISTANIŠČE: Brez krmarja v nemirnih vodah

Terminali, skladišča, špediterji, logistična in druga pristaniška podjetja naprej delajo, skrbijo za svoje posle ne glede na to, kdo vodi pristaniško upravo. V kratkem roku ni tako pomembno, če je to predsednik ali izredni komisar. Problem se postavi v srednjem roku. Ni vseeno, če ostane pristaniška uprava dalj časa brez pravega vodstva z vsemi pristojnostmi, saj je njegova naloga, da z neko vizijo usklajuje naložbe za prihodnost. Luka je trenutno celo brez obeh vodilnih figur - predsednika in generalnega sekretarja. Do odstopa komisarja Antonia Gurrierija, ki se je znašel v sodni preiskavi, prihaja v senci političnih pritiskov in kupčkanja v vladajoči desnici, ki - tako sindikati - skrbi za stolčke namesto za vsebine, pristanišče pa postaja po letih uspešnega odmika spet talec politike. In to v času, ko bi potrebovalo spretnega krmarja, saj je izzivov veliko: lep del kontejnerjev je pobegnil na Reko, Koper se bo kmalu povezal z drugim tirom, globalnih kriz po zgledu Sueza ni konec. Naložbe v infrastrukturo, kot je škedenjska postaja, pa niso zagotovljene. Marsikaj se še da zapraviti, če se le potrudimo.