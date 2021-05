UKREPI V EU: Zmeda na mejah

Odločitev zdravstvenega ministra Roberta Speranze, da bo za vstop v Italijo iz tujine potreben negativen izvid testa na novi koronavirus, ne glede na to, ali je nekdo cepljen oziroma prebolel covid-19, je marsikoga razočarala. Če se je italijanska vlada hvalila, da bo anticipirala evropsko digitalno zeleno potrdilo, naposled ni uresničila napovedi. Italija namreč upošteva »sveto trojico pogojev« za prosto gibanje, ki naj bi od polovice junija dalje veljala za gibanje znotraj EU, oziroma test, prebolevnost ali cepljenje, le za prehajanje deželnih meja v primeru oranžnih ali rdečih regij. Za potovanje v tujino pa bo zaenkrat »sveti« le test.

Pogoji, ki jih evropske države postavljajo za vstop, pričajo o novem porazu Evropske unije, saj se vsaka vlada odloča samostojno, ne da bi upoštevala nekih skupnih smernic, ki bi olajšale življenje ljudi, predvsem tistih, ki mejo zaradi drugih razlogov prečkajo bistveno pogosteje od »preprostih turistov«. Tako imamo npr. Slovenijo, ki že več časa dosledno upošteva načelo zelenega digitalnega certifikata, saj dovoljuje vstop vsem tistim, ki imajo negativen PCR test, potrdilo o prebolevnosti ali o cepljenju proti covidu-19. Podobna pravila veljajo tudi za vstop v Grčijo, niso pa enaka slovenskim. Slovenija npr. za vsako od odobrenih cepiv določa časovni rok, po katerem dovoljuje vstop: najmanj 21 dni po prvem odmerku AstraZenece, 7 dni po drugem odmerku Pfizerja, 14 dni po drugem odmerku Moderne in po edinem odmerku J&J. V Grčiji je enostavneje: vstop je dovoljen vsem cepljenim, potem ko je preteklo najmanj 14 dni po zadnjem odmerku kateregakoli cepiva. Neenako je tudi obdobje, pri katerem se upošteva prebolevnost: v Sloveniji znaša 6 mesecev, v Grčiji pa 9. Tako Slovenija kot Grčija sta torej »bolj odprti« od Italije, ki sicer vstop dovoljuje tudi ob cenejšem hitrem antigenskem testu, za katerega je treba v lekarnah odšteti 26 evrov. Slovenci in Grki pa ne dovoljujejo vstopa v državo, če oseba, ki ni cepljena ali ni prebolela covid-19, nima s seboj negativnega izida molekularnega testa, ki stane okrog 70 evrov.

Težko je ugotoviti, zakaj se Italija še ni odločila, da vstop dovoli prebolevnikom in cepljenim ljudem. Ugiba se, da ni želela anticipirati evropskega zelenega potrdila, čeprav se je že nekaj držav odločilo, da »prehitijo« Evropsko komisijo. Ugiba se tudi, da ni želela diskriminirati tistih, ki še niso imeli možnosti, da se prijavijo za cepljenje. V Nemčiji večina anketiranih ljudi nasprotuje rahljanju ukrepov za cepljene, ki jim od prejšnjega tedna npr. ni treba več spoštovati policijske ure. Je pa tudi res, da je taka odločitev dvorezen meč, kajti Italija, v kateri živi lep del prebivalstva, ki ni prepričan v cepivo, na tak način gotovo ne spodbuja ljudi k cepljenju, saj jim ne nudi dodatnih »koristi«, kot je lahko npr. svobodno gibanje tudi v in iz tujine.

Ob ugibanjih pa gotovost. Odločitev v Rimu je spet prizadela ljudi, ki živijo v obmejnem pasu. Marsikdo je pri nas upal, da bo s potrdilom o cepljenju lahko spet normalno zaživel, kot pred pandemijo in med lanskim poletjem, ko se je slovensko-italijansko mejo prosto prehajalo zaradi vsakodnevnih opravkov, kaj šele zaradi turizma. Italijanska vlada pa je poskrbela za hladno prho, saj spet ni upoštevala specifike čezmejnega prostora, s Slovenijo pa se še ne meni o dvostranskih dogovorih. Niso pa vse vlade take. Tudi Španija zahteva ob vstopu v državo PCR test, ki pa ni potreben za tiste, ki živijo do 30 kilometrov od državne meje. Za ljudi, ki so, tako kot mi pred pandemijo, povsem odmislili, da meja obstaja.