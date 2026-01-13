V LETU 2026: Včasih se sanje tudi uresničijo ...

Novo leto, nove zaobljube, novi načrti in še bi lahko naštevali. Kaj si sploh (ne)realno želimo v športnem letu 2026? Lepo bi bilo, da bi se ... Jadran predčasno rešil v meddeželni B-ligi, da bi Bor ostal v C-ligi, da bi Soča SloVolley dosegla obstanek v B-ligi, da bi v B-ligo napredoval SloVolley, da bi Juventina osvojila tudi državno fazo italijanskega pokala in tako napredovala v D-ligo, da bi v D-ligo napredoval tudi Kras (morda preko državnega play-offa), da bi namiznoteniški igralci Krasa napredovali v A2-ligo, da bi kotalkarica Maja Corsi osvojila naslov svetovne prvakinje, da bi Daniel Skerl nastopil na Tour de France, da bi Jana Germani in Caterina Sedmak osvojili svetovni pokal, da bi ..., da bi ...

Želje so pač abstraktne in kar smo napisali, se bo uresničilo le delno. Morda 10 % vsega. Verjetno še manj. A prav je, da se stremi po uspehih. Najvišje. Tako morajo razmišljati tudi športniki, ki vsak dan garajo in se trudijo, da bi bili najboljši.

Že danes bomo stiskali pesti za nabrežinsko smučarko Caterino Sinigoi, ki bo na slalomu v Flachauu lovila (svojo prvo) drugo vožnjo v svetovnem pokalu za ženske. Današnji spust bo pomemben tudi v vidiku prihajajočih zimskih olimpijskih iger. Olimpijske komite Slovenije bo prihodnji teden objavil seznam potnic ter potnikov v Milano in Cortino. Olimpijski ogenj bodo prižgali 6. februarja na milanskem stadionu San Siro. Zastor nad igrami pa bo padel 22. februarja v veronski Areni. Od 6. do 15. marca bodo na sporedu še zimske paralimpijske igre.

Ob številnih športnih vrhuncih v letu 2026 bo posebno pozornost poželo poletno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki bo prav gotovo neke vrste politična vitrina ameriškega predsednika Donalda Trumpa. To je ameriški predsednik že pokazal na decembrskem žrebu skupin, ko je s svojimi običajnimi »vragolijami« zasenčil predsednika svetovne nogometne zveze Fifa Giannija Infantina.

Slovenskih nogometašev po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne bo na velikem tekmovanju. »Velesila« Italija še nima vozovnice za »čez lužo«. Gattusove nogometaše čaka konec marca play-off. »Azzurri« nočejo doživeti še ene Severne Makedonije, zato se bodo proti Severni Irski pripravili na najboljši način. Italijani so se nazadnje kvalificirali na svetovno prvenstvo leta 2014 v Braziliji. Na »mundialu« pa bo nastopila otoška država Curaçao, ki ima manj prebivalcev kot Trst.

V tem primeru je nerealno res postalo realno. To je še en dokaz, da je treba stremeti visoko in tudi sanjati. Včasih se sanje tudi uresničijo. Treba pa je vanje trdno verjeti.