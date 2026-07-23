VOLILNI ZAKON: Manjšina v Rimu ostala praznih rok

Demokratska stranka (DS) in Slovenska skupnost (SSk) sta poskusili, a jima ni uspelo. Volilni zakon, s katerim bomo prihodnje leto izvolili italijanski parlament, ne vsebuje nobenih določil za slovensko manjšino in je glede tega enak dosedanji volilni zakonodaji. Tudi ni pričakovati, da bo senat kaj koristnega ukrenil v prid naši skupnosti. Za to bi bil potreben čudež.

Vedeli smo, da bo v nova volilna pravila zelo težko vključiti mehanizem za olajšano izvolitev Slovencev. Če tega, kot bi lahko, niso naredile levosredinske vlade, nismo mogli tega pričakovati od desne koalicije. Vseeno smo do zadnjega ohranili upanje, da se bo v poslanski zbornici nekaj zgodilo, a se ni. Vlada Giorgie Meloni je zavrnila tudi priporočilo DS, ki jo je pozvala, da bi se vsaj načelno obvezala ne rečemo za rešitev, temveč vsaj za poglobitev »slovenskega« volilnega vprašanja. Ostali smo praznih rok.

Poslanska zbornica je zamudila edinstveno priložnost, da bi izkazala skrb in občutljivost do slovenske manjšine. Ta priložnost se ne bo zlahka ponovila. Počakati bomo morali na nov volilni zakon, torej vsaj nekaj let. V tem času se lahko zgodi marsikaj, začenši z dejstvom, da v Rimu takrat morda ne bo več parlamentarca slovenske narodnosti.

DS in SSk uživata največ volilne podpore med Slovenci in je zato normalno, da sta se tako izpostavili. Prva z novim mehanizmom za izvolitev slovenskega poslanca, druga v navezi z Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP) za močno zmanjšanje volilnega praga za manjšinsko stranko ali listo na deželni ravni.

S poslanskih klopi DS smo slišali nekatere zelo ostre kritike na račun SSk, ki so presegle vprašanje volilnega zakona in njenega domnevnega političnega spogledovanja z desno sredino. Nanašale so se na bistvo SSk kot etnične stranke, ki pa predstavlja danost v naši stvarnosti. Tega dejstva ne moremo spregledati, čeprav se z njim lahko ne strinjamo. Takšna stališča niso najboljša popotnica za sodelovanje med strankama.

Klavrna dogajanja v poslanski zbornici morajo biti v razmislek deželnemu vodstvu SSk. Amandma SVP je na tajnem glasovanju podprlo le dvanajst poslancev. Že res, da smo bili v zbornici priča »izrednim razmeram«, a nihče od predstavnikov vladajoče koalicije ni pokazal kančka razumevanja do stališč slovenske stranke, vsaj javno ne. Nekaj očitno ni šlo po načrtih in željah SSk.

Usoda slovenskega parlamentarca v Rimu bo, kot vse od leta 1963, odvisna od strankarskih dinamik in, bodimo odkriti, od izbir DS. Pred parlamentarnimi volitvami - ali morda istočasno - bodo občinske volitve v Trstu, Gorici in v Devinu -Nabrežini. To bo velika preizkušnja za DS in SSk ter za vso manjšino.

Pomembna preizkušnja za obe stranki bodo tudi deželne volitve, ki bodo mogoče predčasne, torej v prihodnjem letu. Pred tremi leti sta se stranki dogovorili za ponovno volilno povezavo, ki je SSk omogočila izvolitev Marka Pisanija. Bomo to doživeli tudi na prihodnjih deželnih volitvah?