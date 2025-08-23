VROČ PROMET: Padli na izpitu, spet se vidimo septembra

O zaprtju vipavske hitre ceste H4 pod Nanosom je mogoče marsikaj reči, ampak ne tega, da ni bilo napovedano. Termin začetka del so nekajkrat spremenili, vikend 17. avgusta pa je obveljal že v začetku marca letos. Vsi pristojni so torej že pozimi vedeli, kdaj in kaj se bo zgodilo: z rdečo barvo obkrožen datum na koledarju.

Slovenski strani je mogoče očitati, da teden, ko se ljudje množično vračajo s počitnic, za tak ukrep, ki bo sicer trajal dobre tri mesece, ni bil ravno idealen. Toda italijanska stran je kljub vsem sestankom »dan D« pričakala nepripravljena. Na to je zdaj kolego Piantedosija opozoril notranji minister Poklukar.

Dolge vrste na meji pri Fernetičih, kamor so preusmerili težki promet iz Vzhodne Evrope, namenjen v Italijo, in pred cestninsko postajo pri Moščenicah še ne povedo vsega, kar se te dni dogaja na cestah. Mnogi vozniki jo v izogib kolonam mahnejo na stranske ceste. Prebivalci Sežane in okolice že obupujejo, zasičeni so tudi Sesljan, Štivan in drugi kraji.

Policijski nadzor ustvarja pri Fernetičih ozko grlo, napovedanega ločevanja voznih pasov za tovornjake in avtomobile še ni, dotrajano cestišče morajo še urediti. Za dela naj bi sprva poskrbela družba Anas, breme je nato padlo na Deželo FJK, ki je tako šele tik pred velikim šmarnom (!), ko podjetja v Italiji zaradi dopustov poniknejo, uvedla postopek za izbiro izvajalca del. Opravili naj bi jih čez kaka dva tedna, torej septembra. Šest mesecev časa ni bilo dovolj.