Alex Michaelides: Tiha pacientka

Armada srhljivk in kriminalnih romanov, ki bremenijo police skoraj vsake knjigarne, je dokaz priljubljenosti tega ležernejšega žanra, ki se zdi v zadnjem obdobju toliko večja, kolikor manj so naši možgani pripravljeni na soočanje s kompleksnejšo in zahtevnejšo literarno vsebino. V morju ponudbe pa se od časa do časa pojavita avtor ali naslov, ki izstopata iz povprečja.

Izstopajoče delo je toliko spodbudnejše, ko gre za knjižni prvenec. 42-letni na Cipru rojeni in v Cambridgeu diplomirani Alex Michaelides, ki se je doslej že podpisal pod scenarije nekaterih hollywoodskih filmskih uspešnic, se je namreč s Tiho pacientko prvič soočil z romanom. S kolikšnim uspehom priča podatek, da je delo izšlo oziroma ga še prevajajo v skupno 42 jezikov. V Italiji je La paziente silenziosa izšla pri založbi Einaudi.

Gre za psihološki triler, v katerem se psihiater Theo Faber sooča s skrivnostnim molkom pacientke Alice. Priznana slikarka je z možem, prav tako uspešnim modnim fotografom, živela v očeh vsakogar zavidljivo življenje v imenitni londonski četrti. Nekega dne se mož vrne domov, Alicia ga petkrat ustreli v glavo in odtlej ne spregovori niti besede več. Skrivnost okrutnega umora pritegne za kratek čas radovednost in pozornost javnosti, nazadnje pa pristane Alicia v varovani psihiatrični ustanovi.

Theo Faber si dolgo prizadeva, da bi se soočil z Aliciinim skrivnostnim molkom in nazadnje to možnost tudi pridobi. Počasi si pridobi tudi njeno zaupanje in jo pripravi k pogovoru o okoliščinah in razlogih moževega umora. Dosti več od tega tu ne bi bilo primerno razkrivati. Nekaj pa vendarle lahko dodamo, saj nam Michaelides že v prvih poglavjih knjige namigne, da se bo psihiater v tem raziskovanju soočil ne samo s temnimi sencami pacientkine preteklosti, temveč tudi z lastnimi. Katerimi pa naj seveda vsakdo sam odkrije.

Založnik knjigo predstavlja kot mešanico Hitchcockovskega suspenza, zgodbe, ki se je ne bi sramovala niti Agatha Christie, in grške tragedije. Tržna promocija terja pač svoje, vendar trojni namig v tem primeru ni povsem iz trte izvit. Tudi brez superlativov lahko Tiho pacientko mirne duše označimo za soliden psihološki triler, ki že navdušuje ljubitelje žanra po svetu, ne razočara pa niti bralcev, ki morda ne gojijo posebne strasti do tovrstnega čtiva, včasih pa le posežejo po njem.