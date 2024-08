Bogata bera zlatih hrušk za tržaške avtorje

Strokovni odbor Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig že vrsto let dodeljuje znak za kakovost zlata hruška najodličnejšim knjigam za otroke in mladino. Med nagrajenimi deli so tudi dela tržaških ustvarjalcev.

Pri Založništvu tržaškega tiska so se razveselili novice, da sta kar dve knjigi (Mala Mara ter Deva iz Devina in trije junaki), ki so ju izdali v preteklem letu, prejeli znak za kakovost zlata hruška. Prigode male Mare in njenega bratca Roka prihajajo iz Galebove zakladnice. Za najmlajše bralstvo sta jih v obliki stripa ustvarila Jurij Bobič (besedilo) ter večkrat nagrajeni stripar in ilustrator David Krančan. Mala Mara prinaša enostavne zgodbe iz vsakdanjega življenja otroka. Stripi o simpatični deklici so zaživeli tudi v italijanskem jeziku, in sicer v prevodu Lucie Gaje Scuteri pod naslovom Mara & Marco all’arrembaggio.

Tudi stripovska pripoved Deva iz Devina in trije junaki je poleg slovenskega jezika zaživela tudi v italijanskem in nemškem jeziku. Namenjena je nekoliko starejšim bralcem, za pravo literarno poslastico sta poskrbela slovenski tržaški pesnik, pisatelj, otroški avtor, esejist in prevajalec Marko Kravos ter tržaški stripar Jurij Devetak.

»V Založništvu tržaškega tiska smo izjemno ponosni, da je strokovni odbor prepoznal kakovost naših knjig za mlade in najmlajše bralce. Vsem avtorjem tudi iskreno čestitamo. Letošnji izbor zlatih hrušk dokazuje, da imamo Slovenci v Italiji izjemno kakovostne avtorje, saj je Marko Kravos prejel zlato hruško tudi za knjigo Zlatorog, ki je izšla pri Založbi Pivec, nagradili pa so tudi Miroslava Košuto za pravljico Gremo mi na morje, ki je izšla pri Mladinski knjigi,« je bila ob bogati beri zlatih hrušk zadovoljna urednica ZTT Martina Kafol.