Boris Pahor, 106-letnik: »V sebi bodite zavedni Slovenci«

Boris Pahor je dopoldan proslavil svoj 106. rojstni dan v prostorih ljubljanske knjigarne Konzorcij, kjer sta mu Mladinska knjiga in Cankarjeva založba kot že vrsto let priredili manjše slavje.

Med knjižnimi policami je završalo, ko se je v knjigarni pojavil slavljenec – fotoaparati so šklocali kot za stavo in fotografi so se prerivali, vsakdo je na dan njegovega 106. rojstnega dne hotel v objektiv ujeti starosto slovenske literature. Borisa Pahorja je najprej pozdravil predsednik uprave Mladinske knjige Peter Tomšič in slavljencu zaželel »trdnega zdravja in čilih misli« ter mu poklonil pušeljc v slovenskih narodnih barvah.

»Pahor nas opozarja na vse poti in stranpoti 20. stoletja, da jih ne bi ponovili v 21. stoletju,« je pisateljeve zasluge povzel minister za kulturo Zoran Poznič, medtem ko je direktorica Javne agencije za knjigo RS Renata Zamida poudarila, da slavljenec »marsikje v tujini velja za poosebljenje književne ustvarjalnosti v Sloveniji, pri nas pa velja za poosebljenje narodnega ponosa.«

Mikrofon je nato pripadel protagonistu slavja, ki je povzel genezo izida prevodov Nekropole v različnih evropskih jezikih. »In principio erat Bavčar,« je Pahor izpostavil zlasti vlogo filozofa Evgena Bavčarja. Ta je namreč pisatelja predstavil francoskemu založniku Pierru Guillaumu de Rouxu, kateremu gre zahvala, da je roman, v katerem je Pahor literarno izpovedal svojo taboriščno izkušnjo, izšel v francoskem prevodu. Neutrudni 106-letnik je večkrat izpostavil narodno zavednost in ponos na lastno slovenstvo kot vrednoti, ki bi ju bilo treba bolj negovati.

V pogovoru je poleg urednika Zdravka Duše sodeloval še književnik Peter Kovačič Peršin, ki je s Pahorjem sodeloval pri reviji Zaliv, same slovesnosti pa sta se udeležila tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik in senatorka italijanske republike Tatjana Rojc.