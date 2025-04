Človečnost in ironija marsejskega avtorja

Filme Roberta Guédiguiana plemenitijo izjemna človečnost, tudi ironija, igralska zasedba njegovih prijateljev in znancev (vključno z njegovo ženo), ki so se v letih gotovo postarali, a je ostala vedno ista, predvsem pa ambientacija vseh zgodb, ki jih francoski režiser armenskega rodu vsakič znova postavlja v Marseille.

Barvito, kompleksno in seveda večkulturno sredozemsko mesto je tudi tokrat okvir filmske zgodbe, ki jo je enainsedemdesetletni avtor posnel v predelu Éstaque, kjer se je sam rodil in od koder se razgled odpre na obsežni Mediteran. Prav tam, severno od starega mestnega pristanišča, živi Maria, neutrudljiva negovalka priletnih oseb. Njeni »starčki«, kot jih sama simpatično imenuje, jo dobesedno obožujejo, saj je vsem jasno, da se jim vestna pomočnica posveča z veliko ljubeznivostjo. Z vsemi je zelo prijazna in razpoložljiva, ko pa le more, skrivaj izmakne kak bankovec, s katerim si privošči marsikaj, čemur bi se morala drugače odpovedati.

Ob nakupu krožnika svežih morskih školjk, ki jo posebej veselijo, in poravnavi moževih dolgov, ki jih Bruno nakopiči s kvartopirjenjem, Maria z večjim deležem ukradenega denarja plačuje izposojo klavirja in lekcije glasbe nadarjenemu vnuku. Energična negovalka si želi, da bi z igranjem klavirja njen mali potomec lahko ciljal na boljšo prihodnost.

Vse poteka po zaželenem načrtu, dokler nekega dne ravno sin enega izmed Marijinih varovancev odkrije krajo. Najprej sklene, da bo tatico prijavil oblastem, nato si premisli in se odloči za drugačno maščevanje ... Kljub vsemu pa skrbna negovalka naposled ostane brez delovnega mesta.

Tudi najnovejšemu filmu družbeno in politično angažiranega avtorja Roberta Guédiguiana La Pie voleuse, ki so ga premierno predstavili na jesenskem filmskem festivalu v Rimu in v katerem nastopa njegova žena in dolgoletna sodelavka Ariane Ascaride, uspe udariti po zarjavelih tipkah čustev in solidarnosti, ki kot ponavadi vejejo iz njegovih filmov v obliki izrednega upanja ...

La gazza ladra (La pie voleuse)

Država: Francija, 2024

Režija: Robert Guédiguian

Igrajo: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan in Grégoire Leprince-Ringuet