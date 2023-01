Da bi tudi Italijani praznovali Prešerna

Ob slovenskem kulturnem prazniku organizira tržaško gledališče Hangar ves konec tedna prireditve, ki jih bodo oblikovali slovenski ustvarjalci in kulturniki.

Niz se bo začel v petek, 3. februarja, ob 20.30, ko bosta nastopila Loup Abramovici in Kristina Aleksova s performansom The Kiss (na fotografiji), produkcija Via negativa, platforme za sodobno umetnost iz Ljubljane.

Sobotni večer bo potekal prav tako ob 20.30, tokrat pa v sodelovanju s slovenskim Kavč festivalom. V gledališču Hangar bo nastopila češka glasbena skupina Tygroo. Znana je predvsem po mešanici elektronske plesne glasbe, balkanske glasbe, jazza in rapa.

V nedeljo bo v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD) ob 19.30 na sporedu ponovitev recitala Da jo ljubim / Che la amo. Ta je prvič zaživel kot otvoritveni večer festivala Slovencev v Italiji, Slofest 2021, v gledališču v Boljuncu, kasneje pa v Kulturnem domu Gorica ob njegovi 40. obletnici delovanja. Da jo ljubim je pravi hommage ljubezni: poezije največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna se bodo prepletale z Dantejevimi pesnitvami. Prisluhniti jim bo mogoče v italijanskem prevodu Mirana Košute in slovenskem prevodu Cirila Zlobca, oplemenitila pa jih bo glasba v živo: godalni sestav pod vodstvom Igorja Zobina bo večer sooblikoval z igralkama Niklo Petruško Panizon in Tino Gunzek. Obeta se doživet pesniško-glasbeni večer, ki bo poezije dveh velikih pesnikov predstavil v še nepoznani luči.

Prireditve ob 8. februarju se bodo v gledališču Hangar sklenile v ponedeljek, 6. februarja, ob 19. uri, ko bosta Ester Gomisel in prevajalka Darja Betocchi spregovorili o italijanskih prevodih slovenske literature. Tudi to prireditev soorganizira ZSKD. Beseda bo tekla tudi o slovenskem kulturnem prazniku, ki je zelo občuten med Slovenci na obeh straneh meje, Italijanom pa še vedno nepoznan.