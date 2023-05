Emily Watson blesti v Božjih bitjih

Po filmu Gli spiriti dell’isola (Duše otoka, orig. The Banshees of Inisherin), ki je bil na beneški Mostri nagrajen in je letos kandidiral tudi za oskarja, prihaja v kinodvorane še en film, ki gledalca popelje na Irsko. Dramo Creature di Dio (Božja bitja, orig. God’s Creatures), ki bo od danes na sporedu v tržaškem Aristonu, sta režirali Saela Davis in Anna Rose Holmer. Mladi ameriški režiserki sta se odločili za nadvse močno zgodbo in povabili k sodelovanju izredno britansko igralko Emily Watson, ki je enega svojih najlepših likov odigrala v filmu Le onde del destino (Lom valov, orig. Breaking the Waves) režiserja Larsa von Trierja.

Ženska srednjih let, Aileen O’Hara, živi v irskem ribiškem naselju, kjer v tovarni z drugimi ženskami obdeluje školjke, ki jih v morju lovijo moški. Poleg dokaj zahtevnega dela se v prostem času posveča tastu in vnučku, ki se je rodil njeni hčerki Erin. Toda Aileeninemu življenju da novega elana sinova vrnitev domov. Pred leti se je sin Brian odpravil v Avstralijo, zdaj pa je spet doma, ker pravi, da bo postavil ponovno na noge družinski posel: gojenje školjk. Zato prepriča mamo, da ukrade nekaj pripomočkov v tovarni, kjer je zaposlena, kar pa zelo prizadene očeta Cona. Brianova vrnitev postane še dodaten problem, ko spravi v zadrego celotno vaško skupnost, saj ga njegova nekdanja zaročenka Sarah obtoži spolnega nasilja. Aileen skuša na vsak način rešiti sinov ugled, pa čeprav se za to izneveri svojim najbolj intimnim etičnim načelom ...

Celovečerec Saele Davis in Anne Rose Holmer, ki je bil pred enim letom prikazan med filmskimi prvenci na festivalu v Cannesu, je zgodba o neskončni ljubezni matere, ki se noče sprijazniti z dejstvom, da sin ni to, kar je o njem mislila. Hkrati je zelo ženski film, ki pripoveduje nadvse mashilistično zgodbo.

Šestindvajset let po omenjenem von Trierjevem filmu so Božja bitja omogočila Emily Watson, da je spet zablestela, tokrat v vlogi matere, ki je pripravljena prav na vse, zato da bi zaščitila sinov ugled.

Creature di Dio (God’s Creatures)

Država: Irska, 2022

Režija: Saela Davis in Anna Rose Holmer

Igrajo: Emily Watson, Paul Mescal in Aisling Franciosi