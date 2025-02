Eseji in pogovori o Petru Handkeju

Pet let po tem, ko je prejel Nobelovo nagrado za literaturo, je izšel zbornik esejev in pogovorov o Petru Handkeju. Avtor publikacije je Janko Ferk, častni profesor Univerze v Celovcu in pravnik. V knjigo z naslovom Peter Handke. Spremna pisma, pogovori in dogovori je združil vrsto esejev in pogovorov o Handkeju.

Eseji se dotikajo pisateljev, katerih dela Handke ceni, pa tudi koroške slovenske književnosti, vse skupaj pa se prepleta v »portret« Nobelovega nagrajenca. V 18 poglavjih publikacija obravnava delo velikega pisatelja v različnih besedilnih vrstah, od recenzij posameznih literarnih besedil do preglednih analiz.

Pisatelj in prevajalec Handke, rojen na avstrijskem Koroškem, je Nobelovo nagrado za literaturo prejel decembra 2019. Švedska akademija mu jo je podelila za njegovo »vplivno delo, ki z jezikovno iznajdljivostjo raziskuje obrobje in specifičnost človekove izkušnje«.

.