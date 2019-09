Film Rosa se vrača v Trst

Film o Rosi in Igorju, ki ga je režiserka Katja Colja posnela v svojem rojstnem mestu, se vrača v Trst. V torek ob 21. uri bo v kinu Ariston posebna projekcija filma Rosa, na kateri bo ob režiserki prisoten tudi del ustvarjalne ekipe na čelu z žensko protagonistko Lunetto Savino. Tržaški projekciji bo naslednjega dne sledila slovenska premiera v ljubljanskem Kinodvoru (ob 20.30), saj gre za italijansko-slovensko koprodukcijo (glavni producent je Minimum Fax Media, slovenski koproducent filma pa Igor Pediček iz produkcijske hiše Casablanca). V slovenske kinodvorane prihaja 12. septembra, v italijanske pa 18. septembra; uvrščen je bil tudi v tekmovalni program manjšinskih koprodukcij 22. Festivala slovenskega filma, ki bo ravno v tistih dneh na sporedu v Portorožu.

Ob priznani italijanski igralki Lunetti Savino je v vlogi moškega protagonista nastopil Boris Cavazza, v filmu so zaigrali še Anita Kravos, Branko Đurić – Đuro in drugi. Film so lani spomladi snemali tudi v Tržaškem pomorskem klubu Sirena in na Tabru.