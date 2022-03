Glasbena vrnitev k življenju po covidu

Kanadska rok zvezda Bryan Adams nikoli ne miruje. 62-letni roker bo aprila na svetovni turneji predstavil svoje zadnje glasbeno delo So Happy It Hurts. Album je izšel pred dvema tednoma, izdala pa sta ga velikanka BMG Rights Management in Adamsova Badams Music.

Bryan Guy Adams se je rodil leta 1959 v zvezni državi Ontario v Kanadi. Ker je bil njegov oče diplomat, je otroška leta preživel v evropskih prestolnicah. Pri petnajstih je v Kanadi pel v skupini Sweeney Todd, proti koncu sedemdesetih pa je spoznal glasbenika Jima Vallancea, s katerim je leta 1980 izdal svoj prvenec Bryan Adams. Po enem letu je izšla še druga plošča You Want It You Got It, s tretjo Cuts Like A Knife in naslednjo Reckless pa je Adams zaslovel po vsem svetu. Nastopil je na svetovni turneji kot predskupina benda The Police. Reckless iz leta 1984 je bil prvi album, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med petnajst najboljših singlov. Na njem so uspešnice Run to You, Heaven, Summer of 69 in It’s Only Love.

V naslednjih letih je Adams izdal še cel kup albumov, med njegove največje uspešnice pa sodi pesem (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991. Do danes je kanadski roker, ki se posveča tudi fotografiji in filantropiji, izdal petnajst studijskih ploščkov, zadnjega So Happy It Hurts pred dvema tednoma. Gre za neke vrste vrnitev k življenju po covidu-19. Album ima 12 skladb za skoraj 40 minut, nastajal pa je med pandemijo, tako da ga je Adams v glavnem posnel kar sam. Nekatere pesmi so sicer starejše, kot na primer I’ve Been Looking For You, ki je bila sprva namenjena za glasbeno kuliso muzikala Pretty Woman iz leta 2018. Sound plošče je melodično rokerski, kot je celotna Adamsova kariera. Nekatere pesmi so bolj umirjene, druge bolj poskočne, med temi izstopa Kick Ass, v kateri ima uvodni govor John Cleese, ustanovitelj kolektiva Monty Python. So Happy It Hurts je na splošno prijetna Adamsova plošča.

So Happy It Hurts

Bryan Adams

Melodični rok

BMG Rights Management/Badams Music, 2022