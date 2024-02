Glasbeniki dan slovenske kulture posvetili Stanetu Maliču

Na Glasbeni matici si vsakodnevno prizadevajo za ohranitev slovenske identitete. Drobci slovensko obarvanih rednih programov in izrednih projektov so vsako leto združeni na februarski prireditvi Glasbeniki ob dnevu slovenske kulture, ki je v sredo potekala na sedežu šole v Rojanu. Tokrat je revija nosila posvetilo dvojni obletnici rojstva in smrti skladatelja in pedagoga Staneta Maliča. Program ni bil zasnovan monografsko, a je vseboval nekaj skladb iz opusa tržaškega ustvarjalca in branje podatkov iz njegovega življenjepisa.

Glasbena matica je Maličev lik že izpostavila s specifičnim projektom v odmevnem okviru Klavirskih dnevov Društva klavirskih pedagogov (EPTA) in je tokrat nadaljevala s posvetilom, ki se primerno navezuje na dediščino šole, v kateri je skladatelj ustvarjal in poučeval. Malič je svoje instrumentalne skladbe pisal v glavnem za potrebe učencev in v slogu, ki bi jim poleg rešitve tehničnih težav podaril tudi umetniško zadoščenje ekspresivne izvedbe. To so ugotovili pred nekaj meseci tudi udeleženci Društva klavirskih pedagogov Slovenije, ki so se takoj pozanimali za vključitev Maličevih del v šolske programe. Med temi skladbami so na koncertu v Gallusovi dvorani v Trstu zazveneli valček v izvedbi Artemis Plesničar in Dva utrinka v izvedbi Julije Cante.

Malič je uvajal učence v igranje različnih glasbil, za katere je tudi pisal. Zato je program vključil Uspavanko za violino (igral je Aleš Ricciato), hkrati je upošteval bogat vokalni opus, v katerega spada znani samospev Pesem po besedilu Srečka Kosovela, ki ga je podal tenorist Tomaž Grassi. Revije sta se med publiko udeležila tudi nekdanja učenca Staneta Maliča.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.