Ivan Gergolet najboljši režiser

Doberdobski režiser Ivan Gergolet je na letošnjem Festivalu slovenskega filma prejel vesno za najboljšo režijo, in sicer za svoj prvi igrani celovečerec Mož brez krivde. V filmu, ki ga je posnel na Goriškem in Tržaškem, je obdelal temo azbesta, pa tudi odnosa med krivcem in žrtvijo. V glavnih vlogah sta nastopila Branko Završan in Valentina Carnelutti, Gergolet pa je tudi avtor scenarija. Film, ki je v italijanske dvorane prišel z naslovom Uomo senza colpa, je nastal v koprodukciji z goriško Transmedio.

Vesno za najboljši celovečerni film je prejel Ne misli, da bo kdaj mimo Tomaža Groma, vesno za najboljši igrani film pa Zbudi me Marka Šantića.