Izšel je Srečkonstrip - strip, posvečen Srečku Kosovelu

Škrateljc, zavod za kulturo, izobraževanje in šport, je te dni v svet poslal Srečkonstrip, strip, ki Srečka Kosovela umešča v univerzalni kontekst njegovih sodobnikov iz sveta umetnosti, poročajo Primorske novice. Gre za delo ilustratorja Jake Vukotiča in besedilo pesnike Žige X Gombača, spremno besedo pa je prispevala Mateja Kralj, predsednica društva Konstruktivist.

Avtorji so prepričani, da bo strip, ki je nastal iz ljubezni do Kosovelove poezije, skozi stripovsko estetiko kraškega pesnika približal sodobnim bralcem, mladim in odraslim, na vsebinski in čustveni ravni. »Kosovela v vsak dom!« poziva Žiga X Gombač. »Njegova poezija ter mojstrsko in brezčasno krmarjenje med žanri, negotova usoda avtorja, brezmejna občutljivost, tudi nežnost so name, kot avtorja, delovali kot čudovit navdih in ponudili presežno ustvarjalno potovanje, polno vznemirljivih spoznanj ter dobrodošlih refleksij,« dodaja.

»Glavna pripovedna os stripa je dialog med pesnikom in novinarjem, ki jo v določenem ritmu prekinjajo pesmi. Te so kot vrzeli in šivi hkrati, presekajo in zašijejo naracijo. Zato sem jih umestil v samo formo stripa, in ne ločeno na posamezne strani, kot smo sprva načrtovali. Isti postopek sem nato prenesel nazaj na strip: ta ne teče le linearno v smeri njunega pogovora, temveč ga ‘prebadajo’ Kosovelove asociacije in občutki iz preteklosti ter fantazije o prihodnost,« pa je v izjavi zapisal stripar Jaka Vukotič.

Srečkonstrip je, pravijo avtorji, poklon kraškemu trubadurju Srečku Kosovelu v času, ko bomo leta 2026 obeležili 100 obletnico pesnikove smrti in praznovali Kosovelovo leto