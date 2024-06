Izšel napovednik filma s Halle Berry, ki so ga snemali v Trstu in Piranu (video)

V sredo je izšel napovednik težko pričakovanega akcijskega filma s superzvezdniško zasedbo, ki so ga pred dvema letoma snemali tudi v Trstu in Piranu. V njem nastopata med drugim Halle Berry in Mark Wahlberg. Gre za akcijski film The Union, ki so ga od 12. do 15. septembra 2022 snemali tudi na Borznem trgu in ob kanalu na Joyceovem mostu. Na Netflixu bo dostopen od 16. avgusta.