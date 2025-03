Johann Strauss mlajši, globalna pop zvezda 19. stoletja

Približno 50 milijonov ljudi po vsem svetu vsako leto začenja z njegovo glasbo ob poslušanju prenosa iz dvorane dunajskega Musikvereina. Kdo ne bi znal zapeti melodije valčka Na lepi modri Donavi? Toda koliko nas poleg valčkov in polk pozna še življenjsko zgodbo Johanna Straussa mlajšega?

Od letošnjega leta dalje bo vse več ljudi spoznalo znamenitega skladatelja, saj ima mesto Dunaj ob 200-letnici rojstva priljubljenega skladatelja zelo jasen načrt. Če je postal Mozart za Salzburg »blagovna znamka, ima Strauss vse adute, da postane reprezentančni nosilec dunajske zastave. Obletnico spremlja prava »kampanja«po dunajskih ulicah z impozantnim plakatiranjem, jubilejno razstavo, interaktivnim muzejem, nešteto tematskimi dogodki.

Johann Strauss mlajši (1825-1899), mednarodno priznani kralj plesišč, je z neverjetno lahkoto ustvarjal tudi melodije za najbolj banalne priložnosti in jih spreminjal v večne uspešnice. Njegov dar je bil izjemno dobrodošel v času, ko so bili plesi ključni del meščanskega družbenega življenja in so bili na Dunaju posebej priljubljeni, saj je imela vsaka poklicna skupina svojega. Svetovno popularnost in priljubljenost Straussa mlajšega bi danes lahko primerjali le z ikonami pop glasbe.