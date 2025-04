Kako so Ljubljančani doživljali okupacijo?

V Mestnem muzeju Ljubljana so ob 80-letnici konca 2. svetovne vojne postavili razstavo 1495 dni: Ljubljana med 2. svetovno vojno. Ta ponuja poglobljen vpogled v ključne dogodke med letoma 1941 in 1945, ki so zaznamovali zgodovino mesta. Skozi predmete, zgodbe in bogato fotografsko gradivo razstava odstira različne plasti vojnega vsakdana ter razkriva, kako raznolike - in pogosto nasprotujoče si - so bile izkušnje Ljubljančanov v času okupacije. Ob razstavi je izšla monografija z enakim naslovom, spremlja pa jo tudi obrazstavni program, ki se v veliki meri osredotoča na razmislek o miru, na kulturo nenasilja in veščine nenasilne komunikacije. Razstava bo na ogled do aprila prihodnjega leta.

V Ljubljano je 11. aprila 1941 vkorakala italijanska vojska, mesto brez odpora zasedla in ga vključila v upravno enoto Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana), ki je bila 3. maja priključena Kraljevini Italiji. Italijanske oblasti so nemudoma začele izvajati poitalijančevanje in represijo. Ljubljana je navidezno postala dvojezično mesto, ulična imena so bila zdaj italijanska, na zidovih hiš so se pojavili fašistični simboli. Dne 26. aprila je bila ustanovljena Protiimperialistična fronta slovenskega naroda, kasneje preimenovana v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF).

Zgodba okupirane Ljubljane je v mestnem muzeju predstavljena skozi sedem razstavnih sob, ki pred obiskovalca postavljajo avtentične predmete, fotografije, posnetke in osebne zgodbe meščanov iz časa italijanske in nemške okupacije. Te so v muzejsko zbirko desetletja predajali posamezniki, od upornikov in borcev do nemih opazovalcev ter tistih, ki so jim vojna leta zaznamovala otroštvo. Težke čase vojne in pomanjkanja na razstavi dodatno izpostavljajo avdio zgodbe in video intervjuji, hkrati postavitev dopolnjujejo interaktivni kotički, ki obiskovalcem omogočijo, da na poglobljen način spoznajo z njeno vsebino. Namenjeni so tako odraslim kot tudi mlajšim obiskovalcem.