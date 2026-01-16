Kakšni so bili logotipi nekdanje Jugoslavije

Cockta, Franck, Kraš, JAT, Atlas, Lero ... To je le nekaj logotipov podjetij in organizacij iz nekdanje Jugoslavije, ki so na ogled v razstavnem prostoru Cavò v Ulici San Rocco v tržaški Kavani. Razstava Yugo logo, ki jo je v okviru Tržaškega filmskega festivala odprlo kulturno združenje Cizerouno, prinaša bogato kolekcijo logotipov, ki jih je beograjski oblikovalec Ognjen Ranković zbiral od leta 2019. Zbirka, ki je nekakšna dediščina simbolov in mini mojstrovin nekdanje Jugoslavije, bo v Trstu na ogled do 21. februarja (od 17.30 do 19.30).

Nekdanji simboli so se luščili

Na sredinem odprtju grafičnega dogodka, ki se ga je udeležilo veliko ljudi, so izpostavili, da je razstava Yugo logo potovala po državah nekdanje Jugoslavije, tržaška postaja pa predstavlja prvo izven tega ozemlja. Ranković je idejo za zbirko dobil, ko je v Beogradu fotografiral brutalistično arhitekturo, s pročelij pa so se luščili simboli podjetij, ki jih danes ni več. Želel jih je rešiti pred pozabo in tako ovrednotiti avtorje, ki so jih oblikovali. Čez čas so se mu avtorji logotipov začeli javljati sami.

Trojica sklopov

Idejni snovatelj razstave logotipov ni želel razstaviti v originalnih barvah, ampak jih je poenotil, da so vsi predstavljeni v isti luči: bel simbol na barvni podlagi. In velik modri pano z logotipi je tudi na tržaški razstavi, na kateri je sicer združenje Cizerouno v fokus želelo postaviti tri tematske sklope: turizem, gledališče in film ter dizajn. Prvi sklop tako prinaša logotipe jugoslovanskih turističnih agencij in hotelov, pa tudi logotip letalskega prevoznika JAT. Jugoslovanski dizajn predstavljajo grafični simboli, kot so Startas, Mura, Yassa, Tomos, Borosana.

Nostalgiki lahko spomine obujajo tudi ob grafičnih rešitvah za olimpijske igre v Sarajevu. In potrdijo, da večina razstavljenih grafičnih simbolov, ki so nastali pred več kot pol stoletja, tudi po sodobnih merilih velja za izjemno kakovostne rešitve.