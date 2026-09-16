Vrhunski flavtist v Rossetti privabil predvsem mlado občinstvo

Najboljši svetovni orkestri izbirajo najboljše soliste: ko je bil Claudio Abbado šef dirigent Berlinskih filharmonikov, se je za vlogo solo flavtista prijavil komaj 22-letni Emmanuel Pahud, ki je mojstra takoj prepričal ter postal najmlajši član slovitega orkestra, od katerega se je od takrat samo eno leto ločil, da bi se posvetil poučevanju; mladi švicarski talent je medtem osvojil celo vrsto tekmovanj, začel nastopati s prestižnimi orkestri kot solist, razširil svoj repertoar na komorno in jazz glasbo, se z enako predanostjo posvečal baročni in sodobni glasbi, vse to pa še vedno počenja z žarom, ki v šestinpetdesetem letu ostaja mladostniško plamteč. Vrhunski mojster, ki ga je tržaško Koncertno društvo izbralo za otvoritev 4. festivala Svetilnik glasbe, je v gledališče Rossetti privabil pretežno mlado občinstvo, med katerim smo z veseljem pozdravili kar veliko število slovenskih flavtistk z obeh strani meje, pa tudi več članov orkestra gledališča Verdi. Dvorana sicer ni bila polna, kajti program koncerta je bil takorekoč namenjen posebni niši ljubiteljev baročne glasbe s skladbami Johanna Sebastiana Bacha in njegovih sinov.

Emmanuel Pahud je seveda bil osrednja zvezda koncerta, pred katerim sta predsednik Koncertnega društva Piero Lugnani in umetniški vodja Marco Seco izrazila svojo zahvalo vsem pokroviteljem in partnerjem ter povabila občinstvo na bogat niz dogodkov od 14.do 24.septembra. Izjemni flavtist je igral s komornim orkestrom L’appassionata, ki ga je v vlogi solo čelista vodil Enrico Bronzi, pred leti tudi umetniški vodja Koncertnega društva, sicer pa že dvajset let ugleden docent na salzburškem Mozarteumu.

Že med prvo skladbo, Simfonijo v d-molu WFV I/3, ki jo je spisal Johann Christoph Friedrich Bach, smo z veseljem ugotovili, da je ansambel L’appassionata za svoj pristop k baročni glasbi izbral okusen kompromis med lahkotnostjo potez in jasno, a obenem ekspresivno odčitavo, ki je slonela na žlahtnem zvoku in ubranosti vseh članov, večinoma odličnih mladih godalcev.