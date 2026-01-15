Kette in Cankar že v soboto vabita na praznovanje v Ilirski Bistrici

Prijateljstvo med Ivanom Cankarjem in Dragotinom Kettejem je bilo navdih tudi njunima rodnima občinama, ki sta leto, v katerem obeležujemo 150. obletnico rojstva obeh predstavnikov moderne, razglasili za Kettejevo in Cankarjevo leto. V Ilirski Bistrici že v soboto vabijo na prireditev, na kateri bodo predstavili tudi dovršen faksimile Kettejevih Poezij, poročajo Primorske novice.

V Ilirski Bistrici in na Vrhniki napovedujejo številne dogodke, med katerimi bo prav sobotna prireditev v Ilirski Bistrici Kette in Cankar - iskrenost srca, moč duha tudi slovesen vstop v tradicionalni mesec kulture. Kot je povedala Aneja Rože Kravanja, strokovna sodelavka bistriške občine, bosta dogodek »obiskala tako Dragotin Kette kakor Ivan Cankar«, slavnostni govornik pa bo sekretar na kulturnem ministrstvu Marko Rusjan, poročajo Primorske novice.

Posebej so opozorili tudi na tradicionalni, 20. Kettejev pohod, na katerem bodo 8. februarja obeležili tudi 20-letnico Kettejeve poti, ki jo bodo letos na pomembnih postojankah obogatili posamezniki in društva. Literatoma moderne bodo posvetili še simpozij, ki ga v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa pripravlja dr. Urška Perenič, na rodnem Premu pa Premska srečanja.

Na občini so posebej ponosni, da jim je uspelo založiti dovršen faksimile Kettejevih Poezij iz leta 1907. Gre za drugo, »pomnoženo in dopolnjeno« izdajo z ilustracijami Maksima Gasparija, s katero se je urednik Anton Aškerc po Cankarjevih kritikah o nedopustnih posegih v prvo izdajo skušal odkupiti. Kot je povedala Helena Primc, ki je pri Birografiki Bori vodila projekt, je pri tovrstnem natančnem tisku ob izbiri papirja izjemnega pomena digitalizacija izvirnika. Ponatis, lahko potrdimo, je izjemen, javnosti pa ga bodo predstavili prav na sobotni prireditvi, kjer ga bo moč tudi kupiti. »Take izdaje je zlasti v času prekomerne tehnologije izjemno pomembno ohraniti, pomembno je vzeti knjige v roke, jih prelistati,« je še dodala Primc.