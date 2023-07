Kino Istra vabi na avgustovske večere

Kino Istra, ki prinaša filme na veliko platno tudi v kraje, kjer nimajo kinematografa, nadaljuje s poletnimi projekcijami tudi v Avgustu.

Ker je organizatorjem julija zagodlo vreme, so projekcijo filma Vera (Tizza Covi, Rainer Frimmel, Avstrija, 2022, 115') prestavili na nov termin. Ta poetični in otožno humorni film si bo mogoče ogledati v sredo, 2. avgusta, ob 21. uri, na plaži Študent v Ankaranu. Zaradi slabega vremena v juliju so morali organizatorji prestaviti tudi projekcijo filma Jezdeca (Dominik Mencej, Slovenija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Italija, Hrvaška, 2022, 107'), ki bo na sporedu 9. avgusta, ob 21. uri, na plaži Študent v Ankaranu.

Avgustovski program Kina Istra se nadaljuje v petek, 4. avgusta, ob 21. uri, s filmom Tiho dekle (Colm Bairéad, Irska, 2022, 95’), ki bo predvajan v Borštu pri Kopru.

V četrtek, 10. avgusta, ob 21. uri, si bo v Dekanih mogoče ogledati mešanico podeželskega trilerja in psihološke drame, film Zveri (Rodrigo Sorogoyen, Španija, Francija, 2022, 137'), ki je prejel nagrado občinstva na festivalu v San Sebastiánu. Teden kasneje, 17. avgusta, ob 21. uri, se dogajanje seli v Koper, kjer bo na ogled film Osem gorà (Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch, Italija, Francija, Belgija, 2022, 147‘).

Sledila bo projekcija filma Philomena (Stephen Frears, Velika Britanija, ZDA, Francija, 2013, 98’), ki bo prav tako potekala v lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru, 24. avgusta, ob 21. uri. 31. avgusta, ob 21. uri, bodoo na isti lokaciji predvajali film Spomini na Pariz (Alice Winocour, Francija, Belgija, 2022, 105’).

Vstopnice so na vseh lokacijah brezplačne, še poudarjajo organizatorji.