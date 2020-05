Kino Otok ponuja brezplačen ogled kratkih filmov

Od 3. do 17. maja bodo na ogled na otoškem Vimeo kanalu še Kraj, od koder vam pišem pisma (Nikolina Bogdanović, Hrvaška), Assunta (Ester Ivakič, Slovenija) in Rumena mazda in njegova svetost (Sandra Heremans, Belgija), od 11. maja pa še drugi filmi. Seznam bodo objavili v kratkem.

Filmski festival Kino Otok - Isola Cinema, ki stopa že v 16. izvedbo, bi se moral začeti čez mesec dni, a so ga organizatorji zaradi trenutnih okoliščin prestavili na poznejši čas. Zato pa ljubitelje filma že zdaj vabijo k brezplačnemu ogledu izbranih kratkih filmov iz lanske sekcije Video na plaži.

Letošnjo izdajo mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema bodo zagotovo izvedli, sta pa trenutno še pod vprašajem termin in oblika, ki ju bodo še sporočili.