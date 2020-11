Ko je D’Orazio branil slovensko turistko

Dolgoletni bobnar in tekstopisec skupine Pooh Stefano D’Orazio, ki je v petek umrl v 73. letu starosti, je bil pred skoraj 50 leti v Trstu protagonist neljubega dogodka. Bilo je avgusta 1973, ko je priljubljena skupina, s katero je koncertiral skoraj štiri desetletja (od leta 1971 do 2009), dva zaporedna večera nastopila na Gradu sv. Justa v Trstu. Stefano pa se drugega koncerta ni udeležil, ker je noč preživel v tržaškem zaporu. Dogodka se je v pogovoru za nedeljski dnevnik Corriere della Sera spomnil nekdanji član skupine Pooh Red Canzian in Stefana označil za »neke vrste Robina Hooda«, ki je nesebično pomagal sočloveku.

Kot je Primorski dnevnik poročal 10. avgusta 1973, so bili člani skupine nekaj ur pred koncertom na tržaškem nabrežju, ko je nek avtomobilist grobo zmerjal žensko, ki je z otrokom prečkala cesto na nedovoljenem mestu. D’Orazio se ji je postavil v bran – kasneje se je izkazalo, da je to bila slovenska turistka, ki ni razumela italijanščine – in voznika označil za ignoranta. Razburjeni avtomobilist pa je bil karabinjer v civilu Leonardo Bertucci, ki mu D’Orazievo posredovanje ni bilo po godu: poklical je kolege karabinjerje in ti so dolgolasega bobnarja odpeljali v zapor. »Če bi karabinjerski častnik ne nosil civilne obleke, bi lahko za komentar napisali samo geslo “Moč uniforme!”,« so bile besede, s katerimi je nepodpisani avtor zaključil članek v Primorskem dnevniku.

Dva dni kasneje je časopis poročal tudi o »nepričakovanem« razpletu dogodka. Kljub temu, da je več prič na sodišču izjavilo, da je D’Orazio mirno očital karabinjerju nevljudno ravnanje, ga je pretor Losapio, ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, obsodil na štiri mesece pogojne zaporne kazni in plačilo sodnih stroškov. Branilci so seveda vložili priziv in D’Orazio je bil naposled oproščen.