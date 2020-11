Ko se življenje postavi na glavo

Bruno Salvati je režiser tistih komedij, ki gledalce ne spravijo v smeh, in tistih filmov, ki jih ljudje ne hodijo gledat. Pred nedavnim ga je tudi pustila žena, kar Francesco ni sprejel najbolje, in sumi, da ima Anna, tako je njegovi bivši soprogi ime, v resnici že drugo ljubezen. Njuna sinova Adele in Tito sta najstnika, ki ju težave staršev res ne zanimajo in to seveda Francesca spravlja v slabo voljo. Na lepem pa na vse to pozabi, ko izve, da boleha za hudo boleznijo in potrebuje presaditev kostnega mozga.

Film je v resnici avtobiografska izpoved avtorja, režiserja Francesca Brunija, saj se je vse, o čemer pripoveduje, pripetilo tudi njemu. Gre za še en zanimiv filmski zapis režiserja, ki je svojo pot v filmskem svetu začel kot scenarist. Celovečerec je samoironična zgodba, ki uspe z lahkotnim pristopom opisati nadvse zapletena čustva in seveda bojazni. Strah se je, kot je povedal sam Bruni, v določenem trenutku polastil tudi njega in ga prisilil, da je povsem spremenil življenjske navade in povsem drugače »pogledal« tudi na svoje vrednote. Vse se namreč spremeni, ko Bruno poklepeta z očetom in izve za skrivnost, za katero ni še nikoli slišal ...

Najnovejši Brunijev film ni samo to, ampak tudi razmišljanje o bolezni, ki se pojavi nenapovedano in postavi vse življenjske gotovosti na glavo.

Brunijevo delo je bilo premierno predstavljeno na oktobrskem prazniku filma v Rimu in teden kasneje tudi v filmskih dvoranah. Na velikem platnu pa je zaradi novih predpisov ostal samo teden dni. Zdaj je na ogled v številnih virtualnih dvoranah in na digitalnih platformah, od The Film Cluba do Rakuten Tv, Sky in drugih.

Cosa sarà

Italija, 2020

Režija: Francesco Bruni

Igrajo: Kim Rossi Stewart, Lorenza Indovina

Ocena: ★★★, 1/2