Ko si birokrat zaželi nazadnje živeti

Gospodu Williamsu zagotavlja rutinsko življenje gotovost, ki se ji nikakor noče odreči. Vsak dan se ostareli birokrat odpravi v pisarno, kjer na oddelku za javna dela londonskega okrožnega sveta s sodelavci že desetletja preklada papirje. Nekega dne povsem nepričakovano predčasno zapusti urad, kar zelo vznemiri sodelavce, saj se kaj takega še ni zgodilo. Sivolasi možakar ima namreč sestanek pri zdravniku, kjer izve, da mu ostaja šest mesecev življenja. Ko se vrne domov, se sesede na kavč in razmišlja o času, ki ga ima pred seboj. Prav takrat sliši snaho, ki se na hodniku pritožuje nad skupnim življenjem. In ko jo s sinom povabi, da prisedeta, saj bi se Mr Williams rad z nekom zaupno pogovoril, ni v resnici nikogar, ki bi mu bil pripravljen prisluhniti ... Tako se naslednji dan čisto sam odpravi iz Londona do morja, v Brighton. Tam si ob šumečih valovih zaželi čistega užitka, a v gostilni neznancema skrušen prizna, da tega pravzaprav ne zna, ker je vse življenje samo delal. Dan pa se kljub vsemu konča z novimi poznanstvi in številnimi izpraznjenimi kozarci, iskrenim smehom in tudi akordi stare pesmi iz otroštva, ki jo opiti Williams, edinikrat v filmu daleč od brezhibne podobe uglajenega gentlemana, zapoje v enem od barov. Njegova bolečina ga ob zavesti, da živi neopazno in nepomembno življenje, zelo tlači in njegova zadnja želja je, da bi uspel svoje življenje vsaj v zadnjih mesecih, ki mu preostajajo, spremeniti v nekaj čudovitega.

Tudi zato je film Living (Živeti) sinonim za male, navidez tudi nepomembne trenutke, ki na lepem postanejo neprecenljiv vsakdan.

Film južnoafriškega režiserja Oliverja Hermanusa je povzet po istoimenskem delu Akire Kurosawe, čigar scenarij je tokrat priredil nobelovec Kazuo Ishiguro. Če je Kurosawov film iz leta 1952 ponudil vpogled v povojno japonsko družbo, nas Hermanus popelje v Združeno kraljestvo iz leta 1953, toda bolj v takratne medosebne odnose kot pa v socialne razmere države po koncu druge svetovne vojne. Zanimivo, da se je Kurosawa pri pisanju celovečerca leta 1952 zgledoval po delu Smrt Ivana Iljića prav z namenom, da bi Tolstojevo pripoved tudi filmsko predstavil kot izredno univerzalno zgodbo.

Film Living je te dni na sporedu tudi v tržaškem kinu Ariston.

Država: Velika Britanija, 2022

Režija: Oliver Hermanus

Igrajo: Bill Nighy, Aimee Lou Wood in Alex Sharp