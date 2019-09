Končno spet ... Mef

Tokrat se selimo na slovensko Obalo, točneje v Izolo, kjer že dolgo let živi Drago Mislej Mef. Nekdanji koprski občinski svetnik, radijski novinar, kulturni delavec in nenazadnje glasbenik ter imeniten tekstopisec je po dolgih šestih letih ponovno med nami z novim glasbenim trudom Ma ne že spet ... Mef.

Mef že več kot trideset let nastopa na slovenski glasbeni sceni, tisti bolj alternativni, ki pripada tako rokerjem kot kantavtorjem: čeprav je že večkrat izjavil, da je po srcu roker, je Mef prav gotovo tudi eden izmed boljših slovenskih kantavtorjev. Poleg dolgoletnega nastopanja v bendu Deseti brat, se od nekdaj ukvarja tudi s pisanjem tekstov. Sodeloval je na primer s pevkama Laro Baruca in Tinkaro Kovač, skupinami Ana Pupedan, Prizma, Faraoni in mnogimi drugimi.

Mefa vsi poznajo in to ne le v Izoli, ki ga je pred mnogimi leti vzela za svojega. Njegovim ploščam radi prisluhnejo tako starejši kot rosno mladi. Moja nečaka poznata na primer predzadnjo Najboljša leta in novo Ma ne že spet ... Mef malodane na pamet. Čeprav se počasi približuje sedemdesetim, je Mef veliko bolj mladosten kot večina njegovih vrstnikov. Mladi so tudi glasbeniki, s katerimi sodeluje. Pri novem albumu jih je bilo cel kup: basist Jaša Hedžet »Jajo«, bobnar Gregor Brajkovič, pevka Eva Brajkovič, kitarist Marko Tomič, pianist Jadran Ferjančič in drugi. Za snemalno mizo je tudi tokrat stal zvesti prijatelj Andrea F, plošček pa je z Mefom v glavnem posnel v studiu Hendrix Radia Koper-Capodistria. Glede besedil se je Mef odločil za nekoliko manj osebnoizpovedne tematike v primerjavi v prejšnjim albumom. Veliko več je družbenokritičnih komadov, na primer pesem Facebook brigade, v kateri Mef poje, da smo »generacija skritih zmagovalcev, izmišljenih imen in nizkih udarcev«. Padle so zastave (rdeče, bele, plave) je ravno tako »angažirana« pesem, Čez mreže in žice opisuje trdo življenje priseljencev, ob Mefu pa nastopa tudi Mladinski pevski zbor GŠ Koper-Capodistria. Tudi zaključna Ukradli so nam mesto spada med boljše skladbe albuma. Skratka prijetna plošča, ki bi jo lahko kar preimenovali v Končno spet ... Mef.

Ma ne že spet ... Mef

Mef

Kantavtor

Samozaložba, 2019