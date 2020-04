Koronavirusno besedišče zdaj tudi v Franu

Raziskovalke in raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki deluje pod okriljem ZRC SAZU, so pripravili poseben razdelek portala Fran, ki so ga poimenovali Fran, različica covid-19. Na enem mestu so tako zbrali vse nasvete iz svetovalnic, splošne jezikovne in terminološke, ter slovarske sestavke iz različnih slovarjev, povezane z epidemijo bolezni covid-19 in novim koronavirusom.

Mesto in razlago v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki je neke vrste čakalnica za eSSKJ, so si tako med drugimi zaslužile naslednje besede: asimptomatičen, govorec, helikopterski denar, izolacija, koronabedak, koronačas, koronaobveznica, omejevanje socialnih stikov, predihavanje, prekuževati in samoosamitev.

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša je v preteklem obdobju prejemal predloge novih besed, ki jih je objavljal na Facebook strani. Uporabniki so med drugim predlagali besedo koronabedak, ki naj bi veljala za tistega, ki »se nespametno, neodgovorno vede v času ukrepov samoizolacije«.

Stran bodo redno dopolnjevali z novimi slovarskimi sestavki, ko bodo prepoznali porast izbranih jezikovnih prvin ali ko bodo izražene potrebe po pojasnilih in razlagah jezikoslovcev, sporočajo.