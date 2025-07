Le še nekaj dni »zabaviščnega stroja« v Trstu

Najprej je bila Alegría, dobrega četrt stoletja kasneje se predstavlja Alegría »v novi luči«. Sloviti Cirque du Soleil je svojo kultno predstavo, ki je svojo uspešno pot pod številnimi šotori začela leta 1994 in jo sklenila leta 2013, posodobil in nastala je nova uprizoritev, Alegría – In A New Light. Z njo ustanovitelj novodobnega cirkusa cel mesec gostuje v Trstu. V bližini železniške postaje so postavili velik bel šotor, pod katerim se večer za večerom vrstijo predstave. Tako še do 13. julija.

Od »stare« Alegríe je ostala naslovna pesem, ki je med drugim največja glasbena uspešnica tega velikega sodobnega cirkusa. Za vsako novo uprizoritev Cirque du Soleil pripravi novo glasbeno kuliso, ki je nekakšno vodilo celotne predstave oziroma se vodilni motiv večkrat v njej oglaša. Po formuli, ki je postala ključ do izjemnega uspeha kanadske skupine – Cirque du Soleil je zaživel v Kanadi, na območju Montreala, leta 1984 –, cirkuške predstave sestavljajo akrobatski elementi, ki so navadno v večini, nastopi klovnov in glasba v živo z manjšim ansamblom in pevci. Zasnovane so izredno premišljeno, dodelane do potankosti.

Avtorska ekipa je številčna, saj so v njej ideatorji, avtor glasbe, režiser, koreograf, kostumograf, oblikovalec luči, oblikovalec zvoka ... Od starega cirkusa, tistega, v katerem so tradicionalno nastopale tudi živali, so v novem, ki se je razvil iz »vzorca Cirque du Soleil«, seveda ostali akrobati in klovni, vendar so vključeni v koncept posamične predstave.

Ob akrobatski ali žonglerski veščini morajo cirkuški umetniki obvladati tudi gibanje oziroma izvajanje akrobacij na glasbeno osnovo, saj morajo slediti zamišljeni koreografiji. Dogajanje je namreč izredno dinamično, tekoče, tudi odrski delavci, oblečeni v kostume, ki jih narekuje koncept predstave, so vključeni v izvajalsko ekipo predstave.