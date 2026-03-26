Odisejada za pripravo torte

Ko leta 1990 v Iraku divja vojna in se ljudje kljub pomanjkanju hrane borijo za preživetje, mali Lamiji poverijo nalogo, da speče doma torto za predsednika. Predsednik je seveda Sadam Husein in kolač je darilo, s katerim se tudi najmlajši prebivalci Iraka poklonijo rojstnemu dnevu državnega vodje.

Film Mamlaket al-qasab (La torta del presidente, Predsednikova torta) pripoveduje o tem, kako vsaka šola določi učenca, ki mora doma pripraviti sladico. Zaradi revščine, ki ji po svojih skromnih močeh kljubuje večji del iraških družin, se nihče ne poriva za peko torte, Lamijina babica Bibi pa vnukinji celo svetuje nekaj trikov, zato da bi se izognila zahtevni nalogi. Kljub temu pa učitelj Musa izbere ravno temnolaso devetletno dekletce za pripravo predsednikovega darila in se pri tem ne vpraša, ali bo lahko njena družina kos zahtevi.

Lamija je že od zgodnjega otroštva sirota, ki živi v bednih razmerah z bolno, toda žilavo babico Bibi in v družbi soseda, prijatelja Saaeda. Prav z njima se naposled odpravi na dolgo in naporno pustolovščino skozi močvirnato področje do Bagdada, da bi si priskrbela potrebne sestavine za pripravo torte.

Tragikomična odisejada deklice je predvsem neorealističen film, ki iz otroške perspektive zelo iskreno pripoveduje o Iraku izpred več kot 30 let in se ves čas spogleduje z značilnostmi nadrealistične pravljice. Na preteklem festivalu v Cannesu so bile projekcije filma takoj po premieri med najbolj iskanimi, saj je zgodba o mali Lamiji v času številnih vojn zelo aktualna in sili gledalca, da se zamisli o usodi otrok pod bombami.

Kot je povedal petdesetletni iraški režiser in scenarist Hasan Hadi – za Predsednikovo torto je v Cannesu prejel nagrado občinstva in pomembno priznanje Camera d’or, se pravi odličje za najboljši prvenec festivala –, je pri pripravi scenarija črpal iz zelo osebnih spominov in pripovedi, ki ga še danes vežejo na obdobje, v katerega je postavil Lamijino zgodbo. Odraščal je namreč na jugu Iraka in kot mlad novinar spremljal dogodke tistih let, dokler je doštudiral v Bagdadu in nato diplomiral iz filmske režije v ZDA.

Film je Hadi v celoti posnel v Iraku in glavne vloge zaupal naturščikom

La torta del presidente (Predsednikova torta)

Država: Irak, Katar, ZDA, 2025

Režija: Hasan Hadi

Igrajo: Baneen Ahmed Nayef, Sajad Mohamad Qasem in Waheed Thabet Khreibat