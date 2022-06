Mednarodna nagrada Lord Byron za roman Črni obroč

Fiamme nere, italijanski prevod romana Črni obroč Marija Čuka, bo po predstavitvah v Sloveniji in Italiji, kjer je delo v prevodu Martine Clerici prejelo že tri prestižne nagrade, v nedeljo deležno novega priznanja. V Portoveneru bodo podelili mednarodno nagrado Lord Byron za poezijo in prozo, strokovna žirija je romanu dodelila tretje mesto. Kot so sporočili s tržaške založbe Mladika, je strokovna žirija, ki jo sestavljajo uveljavljeni italijanski kritiki, raziskovalci in univerzitetni profesorji, predseduje pa ji pesnik in igralec Alessandro Quasimodo, sin Nobelovega nagrajenca Salvatoreja, romanu tržaškega pisatelja in pesnika v množici ocenjenih del dodelila tretje mesto, kar je izjemen uspeh.

Podelitev nagrade bo v nedeljo popoldne v občinski palači ligurskega obmorskega kraja Portovenere. »Velika čast za Marija Čuka in tržaško založbo Mladika,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Roman Črni obroč je pri založbi Mladika izšel leta 2020. Italijanski prevod je pri Mladiki izšel lani spomladi. Črni obroč je prvi romaneskni opis požiga Narodnega doma v zgodovini slovenskega slovstva, Čuk ga je napisal v letu 100. obletnice tega dogodka. V njem prikazuje okoliščine, v katerih je prišlo do zločinskega dejanja, opisani so kraji in ljudje tistega časa, od fašističnega veljaka Francesca Giunte do slovenskih narodnjakov, ki so kljubovali raznarodovanju in nasilju ter bili zaradi tega kaznovani.