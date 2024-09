Migrantska usoda v senci Starega hrasta

The Old Oak leta 2016 v Severni Angliji ni le zadnji še odprti pub v nekoč cvetoči rudarski skupnosti, temveč tudi edini javni prostor, kjer se ljudje lahko še srečujejo in družijo. Ko lastnik The Old Oaka - Starega hrasta, TJ Ballantyne, v lokal povabi sirske begunce, ki jih je država nastanila v zakotni vasici, začnejo napetosti naraščati, kar privede do hudega razkola. Prebivalci namreč nočejo več zahajati v lokal, sirske priseljence pa je vse bolj strah, ker so postali tarča velikega sovraštva.

V pričakovanju na letošnjega nagrajenca beneške Mostre, ki je pravkar v teku, in ostalih festivalskih nagrad, ki bodo nakazale ponudbo kinodvoran v jesenski in zimski sezoni, bo jutri v poletni areni tržaškega Ljudskega vrta na sporedu film, ki ga je Ken Loach predstavil lani na festivalu v Cannesu.

Celovečerec The Old Oak, ki se navezuje na sirsko begunsko krizo in posledice le-te v britanski družbi, pripoveduje zgodbo o TJ Ballantynu, lastniku puba, ki mu zaradi finančnih težav grozi zaprtje. Leta 2016 s prihodom sirskih migrantov v britansko vas TJ spozna in se kmalu zaljubi v Yaro, sirsko dekle, ki jo odigra Ebla Mari. Njuno prijateljstvo se razvije kljub napetostim in predsodkom, ki obstajajo v njunih skupnostih.

Danes že 88-letni britanski režiser, plodoviti in velikokrat nagrajeni, ki je večji del svojih zadnjih filmov posvetil ljudem, ki se spopadajo z življenjem na družbenem robu, se tokrat loteva teme solidarnosti in sprejemanja različnosti v maloštevilnih skupnostih, kjer se že sami člani zaradi majhnosti in brezperspektivnosti okolja čutijo ogrožene. V ospredje svoje pripovedi je Loach postavil skupino sirskih beguncev, ki so prispeli v britansko vas, kjer je do nedavnega deloval rudnik; tega so po hudi finančni krizi zaprli. S prihodom beguncev se gospodarske razmere v vasi dodatno zaostrijo, kar seveda ne prispeva k naklonjenosti krajevnega prebivalstva do nesrečnežev, ki preživljajo še hujšo življenjsko stisko in revščino kot domačini. Napetost med lokalnimi prebivalci in prišleki narašča in dosega dramatične razsežnosti. Iz takšne situacije bi se ljudje izvili le z medsebojnim zaupanjem in vzajemno pomočjo ...

The old oak (Stari hrast)

Država: Velika Britanija, 2023

Režija: Ken Loach

Igrajo: Dave Turner, Ebla Mari in Claire Rodgerson