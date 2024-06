Moby se vrača z različnimi glasovi

Ameriški glasbenik, dj in glasbeni producent Richard Melville Hall, bolje znan s psevdonimom Moby, se po štirih letih od zadnjega ploščka All Visible Objects vrača z novim glasbenim materialom. Pred dvema tednoma je s svojo novo glasbeno založbo Always Centered at Night izdal istoimenski album.

Moby je svojo glasbeno kariero začel v osemdesetih letih, na svetovni ravni pa zaslovel leta 1999, ko je posnel uspešno ploščo Play, s katero je prejel nešteto glasbenih nagrad. Naslednja albuma 18 in Hotel sta bila ravno tako zelo uspešna. Ameriški ustvarjalec je v tistih letih zaslovel tudi zaradi izrednih live nastopov, med katerimi je uporabljal celo vrsto glasbil. Moby je namreč izvrsten glasbenik in igra kar nekaj instrumentov.

V naslednjih letih se je nekoliko oddaljil od konvencionalne glasbe in na tak način izgubil nekaj oboževalcev, ki si jih je bil priboril s prejšnjimi glasbenimi izdelki. V zadnjih letih je Moby sodeloval pri novem electro rock glasbenem projektu Moby & The Void Pacific Chior, s katerim je izdal dve plošči: These Systems Are Falling in More Fast Songs About The Apocalypse. Z albumom Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt iz leta 2018 je Moby nadaljeval s svojim trendom elektronske glasbe in ambient ritmov, nato pa ga je nekega dne poklicala najstarejša glasbena založba na svetu, nemška Deutsche Grammophon, in mu ponudila nov izziv. Prestižna založba, ustanovljena daljnega leta 1898, je Mobyju predlagala serijo priredb starejših uspešnic s simfoničnim orkestrom.

Tako je leta 2021 izšel plošček Reprise, dve leti kasneje pa Resound NYC, v katerem ameriški glasbenik preigrava komade, ki so nastajali v New Yorku proti koncu devetdesetih let in na začetku novega tisočletja. Letos pa končno spet plošča s povsem novimi avtorskimi komadi. Album Always Centered at Night sestavlja trinajst pesmi, traja pa točno eno uro.

Za vsako izmed trinajstih skladb se je ameriški glasbenik odločil, da bo zraven povabil drugačno pevko oziroma pevca. Rdeča nit Mobyjeve kariere so namreč sodelovanja z najrazličnejšimi pevkami in pevci. »Tudi tokrat sem želel imeti ob sebi cel kup različnih vokalov, tudi take manj znane,« je v nekem intervjuju razkril Moby. Končni rezultat je tipičen album v njegovem slogu. V njem je nekaj hitrejših trip hop pesmi, a tudi bolj umirjenih komadov. Med temi izstopa ambient skladba Dark Days, v kateri je na vokalu ameriška jazz/soul pevka Lady Blackbird, in pa komad Where is Your Pride?, v katerem poje preminuli angleški dub glasbenik in pevec Benjamin Zephaniah.

always centered at night

Moby

Electro, ambient

Alwayas centered at night, 2024