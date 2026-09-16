Morje, Trst, kamen, Kras

Med morjem in kamnom – Slovenska umetnost tržaškega in primorskega prostora / Tra mare e pietra: L’arte slovena di Trieste e del Litorale je naslov dvojezičnega knjižnega dela, ki so ga v petek predstavili v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju. Knjiga je nastala v sodelovanju me domenjeno galerijo, Goriškim muzejem Kromberk in Mestno galerijo Nova Gorica. Kot je bilo na dogodku zaznati, gre za izjemen poklon slovenskim ustvarjalcem s tržaško-primorskega prostora, ki so s svojo umetnostjo trajno zaznamovali slovensko kulturo. Gre namreč za delo, ki kot prvo prinaša celovit pregled vseh Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernega sklada s tega območja. Tem pa sta dodana še pesnik Srečko Kosovel in predstavnik Goriške, prejemnik nagrade Prešernovega sklada in član čezmejne skupine 2 x GO, Silvester Komel.

Tržaški in primorski kulturni prostor in posamezne pomembnejše zgodovinske dogodke sta predstavili prof. dr. Marta Verginella in soavtorica teksta ter sourednica Tatjana Rojc. Breda Ilich Klančnik, ki je za monografijo pripravila biografije, je spregovorila o predstavljenih ustvarjalcih, gonilna sila projekta, kot tudi pisec besedila in sourednik Marko Arnež pa o zasnovi in nastajanju celotnega projekta, ki poleg knjižnega dela vključuje tudi več razstav (ena je do 19. septembra na ogled ravno v Galeriji Prešernovih nagrajencev). Med gosti omizja je bil še pisatelj in nagrajenec Prešernovega sklada za leto 2022 Dušan Jelinčič, dogodka pa se je udeležil tudi pesnik Marko Kravos, prejemnik teiste nagrade leta 1981. Pogovor je povezoval Jože Jerič.