Muzikal Mamma Mia! v tržaškem gledališču Rossetti

V sklopu svetovne turneje bo muzikal Mamma Mia! v režiji filmske in gledališke režiserke Phyllide Lloyd obiskal tudi Trst. Oder gledališča Rossetti se bo danes in vse do nedelje prelevil v grški otok, na katerem se odvija glasbena predstava z uspešnicami švedske skupine Abba. Muzikal, ki je s petdesetimi produkcijami v šestnajstih jezikih navdušil več kot 65 milijonov gledalcev povsod po svetu, so prvič uprizorili pred 25 leti v Londonu. V Rossettiju bo do nedelje na ogled ob 20.30, v soboto in nedeljo tudi ob 16.30.