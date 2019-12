Na koncertu ZKB praznično in veselo

Zadružna kraška banka je letošnji praznični koncert zaupala mladim. Erika Labiani, Nicole Gustini, Jasna Gornik, Erik Solinas in Matija Kralj so odborniki Kulturnega društva Anakrousis, pa tudi pevci, ki so se pred časom združili v ansambel pod vodstvom Jarija Jarca, diplomiranega harmonikarja, ki je kot urednik in režiser zaposlen na Deželnem sedežu RAI. Pod grškim imenom, ki bi se v slovenskem prevodu glasil kot predtakt, so se že uspešno predstavili na raznih lokacijah, posneli tudi zgoščenko, tokrat pa so oblikovali celovečerni koncert z božičnim predznakom s posebnim gostom, ki je bil celjski bluesman Uroš Perić. V torek zvečer so nastopili v tržaškem Kulturnem domu, nocoj (sreda) pa bodo še v goriškem.

Mladi so dokazali fantazijo in poustvarjalno veselje s predstavo, ki je imela tudi gledališki okvirček in se začela z Matijo, ki je na svojem domu nestrpno pričakoval kolege za vajo in skorajšnji nastop, dobil pa je nepričakovan obisk Uroša Perića. Pevec je svojevrsten fenomen v slovenski glasbi, kajti že v otroških letih se je navdušil za ameriški blues in jazz: njegov vzornik je postal Ray Charles in vpliv velikega ameriškega interpreta je tako rekoč zasvojil Perića, ki je tudi v ZDA s svojimi nastopi navdušil občinstvo, predvsem zaradi impresivne podobnosti z originalom. Perić je dokazal svojo muzikaličnost z vrsto popevk, ki jih je s pravim blues občutkom spremljal na klaviaturi. Kvintet Anakrousis pa svoj repertoar izvaja a cappella: Ne čakaj na maj, Can’t help falling in love, Un bacio a mezzanotte, White Winter Hymnal, Christmas Glory Hallelujah, Rdečenosi jelenček Rudolf so pokazali ubranost in zlitost ansambla, v katerem izstopa nadarjena sopranistka Erika Labiani.