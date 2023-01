Najboljši je film Sonce

Celovecerni film Sonne (Sonce) kurdske režiserke Kurdwin Ayub je zmagovalec 34. Tržaškega filmskega festivala. Prejemnike so razglasili dopoldne v kavarni San Marco, ob 20.30 pa jih bodo podelili na odru gledališča Rossetti.

»Soncna« zgodba o treh dunajskih najstnicah (ena izmed njih je Kurdinja), ki s svojo glasbo nepricakovano zaslovijo na Youtubu, je najbolj prepričala režijo, ki je avstrijski filmski produkciji namenila nagrado Trieste (5000 €). Režiserki Kurdwin Ayub, ki tudi sama živi in ustvarja na Dunaju, je po oceni žirantov uspelo brez predsodkov spregovoriti o koreninah in religiji ter ustvariti posrečeno zmes potrebe po ohranjanju tradicije in želje po modernizaciji.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.